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В Испании обвиняют во лжи президента ПАСЕ, его поездку не согласовывали

Вторник, 25 апреля 2017, 14:56
Версия для печати Комментарии

В МИД Испании заявили, что официально не согласовывали поездку Педро Аграмунта в Сирию.

Об этом пишет издание Cadenaser со ссылкой на источники в министерстве.

Сообщается, что версии Аграмунта и правительства о его визите в Сирию существенно отличаются. Сообщается также, что в команде главы МИД Альфонсо Дастиса ему советовали не совершать визит в Сирию.

Стоит заметить, что до этого президент ПАСЕ неоднократно уверял коллег в том, что его поездка в Сирию была согласована с испанским правительством.

Во вторник во время слушаний один из депутатов акцентировал на этом разногласии, из-за чего Аграмунт был вынужден признать, что согласование со стороны правительства не было, а он только "проинформировал" МИД и услышал от них рекомендацию не ехать из-за проблем с безопасностью.

В то же время, по данным источников издания, Аграмунт официально даже не сообщал о своей поездке. В министерстве, по данным этих источников, о намерении депутата ехать в Сирию узнали только через третьих лиц.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 24 апреля, в ПАСЕ официально потребовали отставки Аграмунта из-за его поездки в Сирию с русскими.

После открытого конфликта, во время которого работа ассамблеи была заблокирована, Аграмунт временно отказался от председательства в ПАСЕ.

Представители украинской делегации заявили, что планируют заставить Аграмунта "добровольно" подать в отставку.

25 апреля во время чрезвычайных слушаний президент ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что допускает изменение своего статуса в ПАСЕ.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

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