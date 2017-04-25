В Іспанії звинувачують у брехні президента ПАРЄ, його поїздку не погоджували

Вівторок, 25 квітня 2017, 14:56

У Міністерстві закордонних справ Іспанії кажуть, що офіційно не погоджували поїздку Педро Аграмунта до Сирії.

Про це повідомляє видання Cadenaser з посиланням на джерела в МЗС.

Повідомляється, що версії Аграмунта та уряду щодо його візиту до Сирії істотно відрізняються. Повідомляється також, що у команді глави МЗС Альфонсо Дастіса йому радили не здійснювати візит до Сирії.

Варто зауважити, що до цього президент ПАРЄ неодноразово запевняв колег у тому, що його поїздка до Сирії була погоджена з іспанським урядом.

У вівторок під час слухань один з депутатів наголосив на цій розбіжності, через що Аграмунт був вимушений визнати, що узгодження з боку уряду не було, а він лише "проінформував" МЗС та почув від них рекомендацію не їхати через безпекові проблеми.

Водночас, за даними джерел видання, Аграмунт офіційно навіть не повідомляв про свою поїздку. В міністерстві, за даними цих джерел, про намір депутата їхати до Сирії дізналися лише через третіх осіб.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 24 квітня, у ПАРЄ офіційно вимагали відставки Аграмунта через його поїздку до Сирії з росіянами.

Після відкритого конфлікту, під час якого робота асамблеї була заблокована, Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ.

Представники української делегації заявили, що планують змусити Аграмунта "добровільно" подати у відставку.

25 квітня під час надзвичайних слухань президент ПАРЄ Педро Аграмунт заявив, що припускає зміну свого статусу в ПАРЄ.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.