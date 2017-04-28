В сессионном зале ПАСЕ официально выразили недоверие Аграмунту

Пятница, 28 апреля 2017, 13:31

В сессионном зале Парламентской ассамблеи Совета Европы официально объявили о том, что Бюро выразило недоверие президенту Педро Аграмунту.

Соответствующее заявление, текст которого размещен на сайте ПАСЕ, зачитал вице-президент Рене Руке.

"Бюро сегодня на заседании в Страсбурге отказало в доверии Педро Аграмунту как президенту Ассамблеи. Бюро также решило, что Аграмунт не уполномочен осуществлять официальные визиты, не может участвовать в заседаниях или делать публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве председателя", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Аграмунт решил не принимать участия в сегодняшнем заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.

В результате этого Бюро считает необходимым осуществить мероприятия в соответствии с существующей процедурой.

"Стандарты и принципы Парламентской Ассамблеи являются более важными, чем частные интересы отдельного лица", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился уйти с должности.