У сесійній залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту

П'ятниця, 28 квітня 2017, 13:31

У сесійній залі Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно оголосили про те, що Бюро висловило недовіру президенту Педро Аграмунту.

Відповідну заяву, текст якої розміщений на сайті ПАРЄ, зачитав віце-президент Рене Руке.

"Бюро сьогодні на засіданні у Страсбурзі відмовило в довірі Педро Аграмунту як президенту асамблеї. Бюро також вирішило, що Аграмунт не уповноважений здійснювати офіційні візити, не може брати участь у засіданнях або робити публічні заяви від імені Асамблеї в якості голови", - йдеться у заяві.

У заяві також відзначається, що Аграмунт вирішив не брати участі в сьогоднішньому засіданні Бюро і не надав листа щодо зняття з себе повноважень.

В результаті цього Бюро вважає за необхідне здійснити заходи відповідно до існуючої процедури.

"Стандарти і принципи Парламентської Асамблеї єбільш важливими, ніж приватні інтереси окремої особи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.