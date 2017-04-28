Знайти
АКТУАЛЬНО

У сесійній залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту

Туреччина перетнула "червону лінію", вступ до ЄС неможливий – глава МЗС Австрії

Бюро ПАРЄ висловило недовіру скандальному президенту Аграмунту

У Македонії прихильники колишньої правлячої партії штурмували парламент

Депутат, що їздив з Аграмунтом до Асада, хоче лишитися доповідачем по Україні

Військовий корабель РФ затонув після зіткнення з судном, що перевозило овець




У сесійній залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту

П'ятниця, 28 квітня 2017, 13:31
Версія для друку Коментарі

У сесійній залі Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно оголосили про те, що Бюро висловило недовіру президенту Педро Аграмунту.

Відповідну заяву, текст якої розміщений на сайті ПАРЄ, зачитав віце-президент Рене Руке. 

"Бюро сьогодні на засіданні у Страсбурзі відмовило в довірі Педро Аграмунту як президенту асамблеї. Бюро також вирішило, що Аграмунт не уповноважений здійснювати офіційні візити, не може брати участь у засіданнях або робити публічні заяви від імені Асамблеї в якості голови", - йдеться у заяві.

У заяві також відзначається, що Аграмунт вирішив не брати участі в сьогоднішньому засіданні Бюро і не надав листа щодо зняття з себе повноважень.

В результаті цього Бюро вважає за необхідне здійснити заходи відповідно до існуючої процедури.

"Стандарти і принципи Парламентської Асамблеї єбільш важливими, ніж приватні інтереси окремої особи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта. 

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:34
Трамп про свої 100 днів президентства: "я думав, буде легше"
14:33
ЄС планує влітку продовжити економічні санкції проти Росії - ЗМІ
14:27
МЗС РФ закликало ЄС і США припинити тиск на Македонію
14:06
ФРН проти припинення переговорів щодо членства Туреччини в ЄС – Габріель
13:52
Шульц втрачає підтримку німецьких виборців - опитування
13:44
фото
У Чорногорії посилили заходи безпеки перед ратифікацією вступу до НАТО
13:31
У сесійній залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту
13:26
У Німеччині підтвердили зустріч Меркель з Путіним в Сочі, говоритимуть про Україну
13:24
"Національний фронт" через скандал вдруге за 4 дні змінив тимчасового керівника
13:24
Мінкульт Польщі: демонтаж пам’ятника УПА біля Перемишля був законним
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  