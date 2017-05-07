Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

Воскресенье, 07 мая 2017, 12:11

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Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сегодня утром проголосовали на своих избирательных участках.

Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон голосовал в небольшом городке Ле Туке в департаменте Па-де-Кале, где расположен дом его жены. Прежде чем идти голосовать, кандидат долго приветствовал толпу, собравшуюся перед его домом.

Эммануэль Макрон пришел голосовать вместе с женой

После голосования Макрон отправится в свой предвыборный штаб в Париже, где будет ждать результаты. В случае победы он решил собрать своих сторонников перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.

Марин Ле Пен также голосовала в департаменте Па-де-Кале, но в городке Энен-Бомон. Позже она также отправится в Париж, где будет ждать объявления результатов голосования.