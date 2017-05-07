Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сегодня утром проголосовали на своих избирательных участках.
Об этом сообщает Le Figaro.
Макрон голосовал в небольшом городке Ле Туке в департаменте Па-де-Кале, где расположен дом его жены. Прежде чем идти голосовать, кандидат долго приветствовал толпу, собравшуюся перед его домом.
|Эммануэль Макрон пришел голосовать вместе с женой
После голосования Макрон отправится в свой предвыборный штаб в Париже, где будет ждать результаты. В случае победы он решил собрать своих сторонников перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.
Марин Ле Пен также голосовала в департаменте Па-де-Кале, но в городке Энен-Бомон. Позже она также отправится в Париж, где будет ждать объявления результатов голосования.