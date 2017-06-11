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Могерини о безвизе: Украина воплотила реформы, а мы сдержали обещание

Воскресенье, 11 июня 2017, 09:27
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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини записала видео по случаю вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Видео опубликовано в Twitter Еврокомиссии.

"Сегодня мы убрали барьер между украинцами и гражданами стран ЕС. Больше нет виз для краткосрочных поездок между нашими странами. Мы это сделали, и мы сделали это вместе", - сказала Могерини.

"Украина воплотила реформы для своих граждан, о которых мы просили, и мы в Европейском союзе сдержали свое обещание. Это то, что мы называем "win-win" решение. Это создает новые возможности для всех нас, укрепляет наши экономики, безопасность и нашу дружбу ", - добавила она.

Напомним, 11 июня в государствах-членах Европейского союза началось действие безвизового режима для граждан Украины, путешествующих с биометрическими паспортами.

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