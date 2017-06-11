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Туск о безвизе между ЕС и Украиной: день, который мы запомним

Воскресенье, 11 июня 2017, 10:48
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Президент Европейского совета Дональд Туск назвал поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Об этом он написал в Twitter.

"День, который запомнится. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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