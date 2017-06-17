Безвизовым режимом с ЕС воспользовались почти 13 тысяч украинцев

Суббота, 17 июня 2017, 09:50

С начала введения безвизового режима с ЕС почти 13 тысяч украинцев пересекли границу без визы в паспорте.

Такие данные по состоянию на 6:00 утра 17 июня обнародовали в Государственной миграционной службе Украины.

Всего с начала введения безвиза границу со странами ЕС пересекли более 365 000 граждан Украины.

Почти 74 тысячи украинцев во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 3750 граждан, а это 29%, воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали поездом или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (5210 граждан Украины) и Венгрией (1805 граждан Украины).

С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины.

Ранее сообщалось, что польские польские таможенники в поезде Киев-Перемышль обнаружили женщину, которая пыталась провезти в Польшу 8-летнего сына без биометрического паспорта, поместив его в чемодан.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.