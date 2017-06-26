Аграмунт хочет снова нарушить договоренности и не уйти в отставку

Понедельник, 26 июня 2017, 10:24

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт предупредил коллег в узком кругу, что не намерен уходить в отставку.

Эту информацию подтвердили несколько источников "Европейской правды" в Страсбурге.

Такое заявление он сделал в воскресенье на встрече руководства Европейской народной партии.

Таким образом, президент ПАСЕ нарушил договоренность, достигнутую и официально объявленную на встрече руководящих органов ассамблеи в Праге 30 мая. Как сообщалось, тогда Аграмунт пообещал подать заявление об отставке в случае выражения в его адрес недоверия со стороны группы Европейской народной партии.

Встречи группы ЕНП должен состояться в Страсбурге в понедельник. Перед тем недоверие в адрес президента подтвердило бюро ПАСЕ.

Однако сейчас президент ассамблеи заявил, что отзывает свое заявление и не пойдет в отставку. Свое решение он аргументировал тем, что ассамблея также нарушила договоренности, повторно проголосовав за недоверие ему на заседании Бюро.

Пока неясно, как будет решен конфликт; в настоящее время продолжается дискуссия на заседании Бюро.

"Европейская правда" в Страсбурге следит за развитием событий.