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Аграмунт взял курс на развал ПАСЕ – посол Украины при Совете Европы

Понедельник, 26 июня 2017, 11:49
Версия для печати Комментарии

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт углубляет кризис в организации, чтобы ее развалить.

Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Аграмунт взял курс на развал ПАСЕ. Кризис все глубже. Россия аплодирует", - написал он.

В понедельник стало известно, что Аграмунт предупредил коллег в узком кругу, что он не намерен уходить в отставку.

Таким образом, президент ПАСЕ нарушил договоренность, достигнутую и официально объявленную на встрече руководящих органов ассамблеи в Праге 30 мая. Тогда Аграмунт пообещал подать заявление об отставке в случае выражения в его адрес недоверия со стороны группы Европейской народной партии.

В понедельник Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о рассмотрении изменений в регламент, которые позволят отправить в отставку президента ассамблеи.

Как известно, с весны ПАСЕ находится в кризисном состоянии. Депутаты выразили недоверие президенту Педро Аграмунту из-за его сотрудничества с РФ и поездки в Сирию (подробнее в статье "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки").

В то же время регламент не предусматривает причины для отставки президента ПАСЕ против его воли, пока он сохраняет депутатские полномочия.

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