Аграмунт взял курс на развал ПАСЕ – посол Украины при Совете Европы

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт углубляет кризис в организации, чтобы ее развалить.
Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Аграмунт взял курс на развал ПАСЕ. Кризис все глубже. Россия аплодирует", - написал он.
Аграмунт взяв курс на розвал ПАРЄ. Криза все глибше. Росія аплодує. https://t.co/VyN2bSRZu0— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 26 червня 2017 р.
В понедельник стало известно, что Аграмунт предупредил коллег в узком кругу, что он не намерен уходить в отставку.
Таким образом, президент ПАСЕ нарушил договоренность, достигнутую и официально объявленную на встрече руководящих органов ассамблеи в Праге 30 мая. Тогда Аграмунт пообещал подать заявление об отставке в случае выражения в его адрес недоверия со стороны группы Европейской народной партии.
В понедельник Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о рассмотрении изменений в регламент, которые позволят отправить в отставку президента ассамблеи.
Как известно, с весны ПАСЕ находится в кризисном состоянии. Депутаты выразили недоверие президенту Педро Аграмунту из-за его сотрудничества с РФ и поездки в Сирию (подробнее в статье "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки").
В то же время регламент не предусматривает причины для отставки президента ПАСЕ против его воли, пока он сохраняет депутатские полномочия.