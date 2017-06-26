Найти
АКТУАЛЬНО

Европейская народная партия приняла решение о недоверии Аграмунту

В Германии украинская семья, выдававшая себя за сирийцев, судится с властями

ПАСЕ рассмотрит решение, которое позволит уволить Аграмунта, он сбежал от прессы

Местные выборы в Италии: побеждают партия Берлускони и ультраправые

Аграмунт хочет снова нарушить договоренности и не уйти в отставку

В США хакеры взломали сайты штата Огайо и поставили пропаганду ИГИЛ



Европейская народная партия приняла решение о недоверии Аграмунту

Понедельник, 26 июня 2017, 12:29
Версия для печати Комментарии

Группа ЕНП в Парламентской ассамблее Совета Европы провела тайное голосование (с помощью бюллетеней) о недоверии президенту ПАСЕ Педро Аграмунту, который был делегирован на должность от этой группы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Результаты голосования объявили на закрытом заседании ЕНП, на фрагменте которого присутствовала ЕвроПравда.

Президент группы Аксель Фишер сообщил, что 38 депутатов поддержали выражение недоверия президенту ПАСЕ, 26 депутатов высказались против, еще два бюллетеня оказались испорченными.

Сам Аграмунт отсутствовал на заседании собственной политической группы. Как сообщала "Европейская правда", до этого он также избежал общения прессой.

В то же время ранее Педро Аграмунт сообщил, что не намерен выполнять политическую договоренность и не будет уходить в отставку. В ближайшее время должно начаться пленарное заседание ассамблеи.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:14
Аграмунт спрятался не только от журналистов, но и от однопартийцев
13:00
Украинцы больше всего доверяют Беларуси, Канаде и странам ЕС – опрос
12:40
Вступление Украины в НАТО поддерживают 43% украинцев - опрос
12:29
Европейская народная партия приняла решение о недоверии Аграмунту
12:26
Британия хочет выслать иностранных преступников из страны после Brexit
12:14
фото
Чешская АЭС объявила конкурс в купальниках, чтобы выбрать стажеров
11:49
Аграмунт взял курс на развал ПАСЕ – посол Украины при Совете Европы
11:32
В Германии украинская семья, выдававшая себя за сирийцев, судится с властями
11:03
ПАСЕ рассмотрит решение, которое позволит уволить Аграмунта, он сбежал от прессы
10:52
У берегов Ливии ирландский корабль спас более 700 мигрантов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юлия Хорт, Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Гарантии вкладчикам банков: добрые намерения и подводные камни

На рассмотрение Рады предложены три инициативы, кардинально меняющие систему гарантирования банковских вкладов. Несмотря на декларирование европейских принципов, их внедрение позволит регулятору менять правления банков просто из-за собственного плохого настроения (укр.)

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США

Два бизнесмена, решившие стать политиками; два политика, имеющие проблемы из-за России. В конце концов, даже проблемы они порой решают схожим образом: чтобы не продавать бизнес-империю после избрания на высший пост, и Порошенко, и Трамп использовали механизм "слепого траста"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  