Европейская народная партия приняла решение о недоверии Аграмунту

Понедельник, 26 июня 2017, 12:29

Группа ЕНП в Парламентской ассамблее Совета Европы провела тайное голосование (с помощью бюллетеней) о недоверии президенту ПАСЕ Педро Аграмунту, который был делегирован на должность от этой группы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Результаты голосования объявили на закрытом заседании ЕНП, на фрагменте которого присутствовала ЕвроПравда.

Президент группы Аксель Фишер сообщил, что 38 депутатов поддержали выражение недоверия президенту ПАСЕ, 26 депутатов высказались против, еще два бюллетеня оказались испорченными.

Сам Аграмунт отсутствовал на заседании собственной политической группы. Как сообщала "Европейская правда", до этого он также избежал общения прессой.

В то же время ранее Педро Аграмунт сообщил, что не намерен выполнять политическую договоренность и не будет уходить в отставку. В ближайшее время должно начаться пленарное заседание ассамблеи.