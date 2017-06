Трамп раскритиковал мэра Лондона из-за его реакции на ночные теракты

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в ​​адрес мэра Лондона Садика Хана из-за реакции лондонского главы на ночные атаки.

"По меньшей мере семь погибших и сорок восемь раненых в результате теракта, а мэр Лондона говорит, что нет оснований беспокоиться", - написал Трамп в своем Twitter.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"