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Трамп раскритиковал мэра Лондона из-за его реакции на ночные теракты

Воскресенье, 04 июня 2017, 16:28
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Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в ​​адрес мэра Лондона Садика Хана из-за реакции лондонского главы на ночные атаки.

"По меньшей мере семь погибших и сорок восемь раненых в результате теракта, а мэр Лондона говорит, что нет оснований беспокоиться", - написал Трамп в своем Twitter.

Так Трамп отреагировал на слова мэра Лондона Садика Хана, который заявил, что в связи с терактом количество полицейских на улицах города увеличат, поэтому жителям и гостям города "нет причин беспокоиться".

Трамп добавил, что необходимо "перестать быть политически корректными" и на практике обеспечивать безопасность людей.

Садик Хан прошлого года стал первым в истории мэром-мусульманином британской столицы. Он неоднократно критиковал Трампа за его взгляды на ислам и указывал на ошибочность идеи Трампа запретить въезд в США мусульманам из других стран.

Напомним, после терактов в Лондоне, унесших жизни 7 человек, Трамп вновь призывает ограничить въезд мусульманам в США.

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