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Путин прибыл на саммит G20, где впервые встретится с Трампом

Пятница, 07 июля 2017, 11:28
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Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит "Большой двадцатки", который сегодня открывается в немецком Гамбурге.

Путин прибыл на место проведения саммита одним из первых, при этом он приехал лимузине "Мercedes" с российскими номерами, хотя большинство гостей прибыли на авто с немецкими номерами, очевидно предоставленных принимающей стороной.

 

По прибытии Путина встречала канцлер Германии Ангела Меркель, которая приветствует всех участников саммита.

 

Сегодня Путин впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом, который уже заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, включая Путина.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе первой встречи Трампа и Путина, кроме них будут присутствовать еще четыре человека.

Кроме того, 8 июля состоится встреча Путина, Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, где обсудят урегулирование кризиса на Востоке Украины.

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