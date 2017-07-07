Путін прибув на саміт G20, де вперше зустрінеться з Трампом

П'ятниця, 07 липня 2017, 11:28

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Президент РФ Володимир Путін прибув на саміт "Великої двадцятки", який сьогодні відкриваються у німецькому Гамбурзі.

Путін прибув на місце проведення саміту одним із перших, при цьому він приїхав лімузині "Мercedes" з російськими номерами, хоча більшість гостей прибули на авто з німецькими номерами, очевидно наданих приймаючою стороною.

Після прибуття Путіна зустрічала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вітає всіх учасників саміту.

Сьогодні Путін вперше зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, який вже заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч зі світовими лідерами, включаючи Путіна.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ході першої зустрічі Трампа і Путіна, крім них будуть присутні ще чотири людини.

Крім того, 8 липня відбудеться зустріч Путіна Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, де обговорять врегулювання кризи на Сході України.