Теракты в Испании: погибли и пострадали граждане 34 стран

Пятница, 18 августа 2017, 14:21

список

Граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в центре Барселоны и в курортном городе Камбрильс.

Об этом сообщила Служба гражданской защиты Испании в Twitter.

В сообщении отмечается, что это еще не окончательные данные. В то же время не сообщается, какое гражданство имели погибшие, а какое - раненые.

В общем списке значатся граждане Германии, Алжира, Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Марокко, Канады, Китая, Колумбии, Румынии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Египта, Испании, США, Филиппин, Франции, Великобритании, Греции, Нидерландов, Тайваня, Гондураса, Венгрии, Ирландии, Италии, Кувейта, Македонии, Мавритании, Пакистана, Перу, Доминиканской Республики, Турции.

Ранее МИД Италии сообщил, что среди погибших были два итальянских гражданина. Бельгия подтвердила гибель одного гражданина.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом квартале Рамбла.

В результате теракта погибли 13 человек, более 100 человек получили ранения. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

Во время перестрелки правоохранители убили на месте четырех террористов, пятый умер от ран. На террористах были жилеты со взрывчаткой, полиция провела контролируемые взрывы.