Большая коалиция в Германии развалилась, социал-демократы уходят в оппозицию

Воскресенье, 24 сентября 2017, 20:29

Социал-демократическая партия Германии отказалась принимать участие в новой коалиции.

Об этом заявил лидер партии Мартин Шульц, выступая в штабе СДПГ после завершения голосования на парламентских выборах, сообщает из Берлина корреспондент "Европейской правды"

"Партия будет в оппозиции", - заявил он.

Также Шульц признал, что недоволен результатом, который, согласно опросам, получила СДПГ. "Мы не достигли своей цели (ожидаемого результата)", - подчеркнул он.

Как известно, на текущих выборах социал-демократы получили самый низкий уровень поддержки за всю историю послевоенной Германии – экзит-поллы прогнозируют, что они получат 20-21% голосов. При этом выросли партии "второго эшелона", а в тройку лидеров вошла ультраправая и открыто пророссийская Альтернатива для Германии.

Несмотря на историческое поражение, Шульц не намерен покидать пост руководителя партии, о чем он заявил в этом же выступлении.

Это подтверждают и его однопартийцы. "Место Шульца как руководителя партии не подлежит сомнению", - заявила в эфире телеканала ZDF заместитель руководителя партии Мануэла Швезиг.