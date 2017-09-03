Трамп: КНДР понимает "только одну вещь", разговоры не сработают

Воскресенье, 03 сентября 2017, 15:17

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

"Северная Корея провела большое ядерное испытание. Их слова и действия, как и раньше, остаются очень враждебными и опасными для Соединенных Штатов", - отреагировал Трамп в своем Twitter на последнее ядерное испытание КНДР.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Президент США назвал КНДР страной-изгоем, которая стала большой угрозой и для Китая, однако тот помогает решить северокорейскую проблему "с небольшим успехом".

Трамп подтвердил свою позицию, что считает неэффективными дипломатические усилия разрешения кризиса с КНДР.

"Южная Корея убеждается, как я уже говорил им, что их разговоры об умиротворении с Северной Кореей не сработают, они понимают только одну вещь!" - написал Трамп, не уточняя, что имеет в виду.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Как известно, Дональд Трамп считает, что "разговорами конфликт вокруг КНДР" не решить.

Президент США отреагировал на последний запуск баллистической ракеты из Северной Кореи, заявив, что все варианты ответных действий находятся у него "на столе".

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

В ЕС последнее ядерное испытание КНДР считают серьезной угрозой для международной безопасности.