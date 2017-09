Трамп: КНДР понимает "только одну вещь", разговоры не сработают

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

"Северная Корея провела большое ядерное испытание. Их слова и действия, как и раньше, остаются очень враждебными и опасными для Соединенных Штатов", - отреагировал Трамп в своем Twitter на последнее ядерное испытание КНДР.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....

Президент США назвал КНДР страной-изгоем, которая стала большой угрозой и для Китая, однако тот помогает решить северокорейскую проблему "с небольшим успехом".

Трамп подтвердил свою позицию, что считает неэффективными дипломатические усилия разрешения кризиса с КНДР.

"Южная Корея убеждается, как я уже говорил им, что их разговоры об умиротворении с Северной Кореей не сработают, они понимают только одну вещь!" - написал Трамп, не уточняя, что имеет в виду.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!