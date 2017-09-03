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Меркель и Макрон: нужны более жесткие санкции против Северной Кореи

Воскресенье, 03 сентября 2017, 15:53
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили за жесткие санкции против Северной Кореи в связи с последними ядерными испытаниями.

Об этом шла речь во время телефонного разговора французского и немецкого лидеров, сообщает сайт немецкого правительства.

Меркель и Макрон считают, что международное сообщество, в частности, Совет Безопасности ООН и ЕС, должно решительно отреагировать на эскалацию, которую вызвала КНДР.

"Последняя провокация власти в Пхеньяне достигла нового измерения", - считают Меркель и Макрон. Оба лидера согласились, что Северная Корея не воспринимает принципов международного права и выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР.

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

В ЕС последнее ядерное испытание КНДР считают серьезной угрозой для международной безопасности.

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