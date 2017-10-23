В правительстве Каталонии заявили, что не будут выполнять приказы Мадрида

Понедельник, 23 октября 2017, 11:23

Каталонские власти не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

Об этом заявил секретарь по вопросам внешних и институциональных отношений в каталонском правительстве Рауль Ромева в комментарии BBC.

"Люди в течение многих лет демократично решали, какое правительство они хотят, какой парламент они хотят, эти институты должны быть сохранены", - сказал Ромева.

Он отметил, что центральное правительство действует против воли каталонцев. "Никто, кроме народа, не имеет права изменять эти институты", - добавил чиновник.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.

Руководители Каталонии утверждают, что они не примут прямого управления Мадрида.