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Испания призвала лидеров Каталонии подчиниться решению Мадрида

Воскресенье, 22 октября 2017, 14:36
Версия для печати Комментарии

Испанское правительство призвало каталонцев принять непосредственный контроль из Мадрида и игнорировать указания от руководства региона после того, как его отстранят от власти.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, сообщает Reuters.

"Все, что правительство пытается сделать - это восстановить правовую систему, восстановить конституцию, а также управлять каталонскими правилами и исходить из этого", - заявил Дастис.

"Мы собираемся создать власть, которая будет управлять повседневными делами Каталонии в соответствии с каталонскими законами и нормами... Я надеюсь, что каждый будет игнорировать любые инструкции, которые они планируют давать, потому что они не будут иметь юридического права делать этого", - добавил он.

Спикер регионального парламента Карме Форкаделл заявила, что Каталония не примет решение Мадрида и обвинила премьер-министра Испании Мариано Рахоя в организации "переворота".

Руководители Каталонии утверждают, что они не примут прямого управления Мадрида и говорят, что они и их сторонники будут пытаться противостоять испанскому правительству, когда наступит время отстранять их от должности.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.

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