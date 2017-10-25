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Каталонский город Жирона объявил персоной нон грата короля Испании

Среда, 25 октября 2017, 08:42
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Городской совет Жироны принял решение объявить персоной нон грата короля Испании Фелипе VI за его поддержку действий правительства в конфликте с Каталонией.

Соответствующее решение было принято на сессии во вторник поздно вечером, сообщает местное издание Nacio Girona.

Город Жирона является центром одноименной каталонской провинции, а в местном совете преобладают сторонники независимости Каталонии. Предложение объявить испанского монарха нежелательной для города особой было поддержано большинством голосов.

Статус персоны нон грата в Жироне также получил представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милло.

Городской совет также заявил об отказе поддержать действие статьи 155 Конституции Испании, предусматривающей приостановление автономии Каталонии и переход региона под управление центрального правительства в Мадриде.

Аналогичное предложение относительно короля предлагали ранее и в городском совете Барселоны, но сторонникам этого решения не удалось набрать достаточно голосов.

Сенат Испании на этой неделе изучает запрос правительства Испании о восстановлении контроля над Каталонией, включая отстранение главы регионального правительства Карлеса Пучдемона и его министров.

Напомним, центральное правительство в Мадриде предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказыиспанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

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