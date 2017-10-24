Лидер Каталонии выступит в Сенате Испании с позицией о независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон планирует на этой неделе выступить в Сенате Испании, чтобы объяснить свою позицию относительно возможного провозглашения независимости региона.
Об этом сообщает El Mundo.
По данным издания, Пучдемон выступит в Сенате в четверг или пятницу и его заявление должно стать официальным ответом на угрозы испанского правительства.
Именно в пятницу в Сенате должны рассмотреть просьбу правительства об активации статьи 155 Конституции, которая предусматривает вмешательство в управление Каталонией вплоть до приостановления автономии.
Ранее стало известно, что каталонский парламент в четверг проведет заседание, на котором Пучдемон может провозгласить независимость региона.
Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.