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Лидер Каталонии выступит в Сенате Испании с позицией о независимости

Вторник, 24 октября 2017, 08:21
Версия для печати Комментарии

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон планирует на этой неделе выступить в Сенате Испании, чтобы объяснить свою позицию относительно возможного провозглашения независимости региона.

Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, Пучдемон выступит в Сенате в четверг или пятницу и его заявление должно стать официальным ответом на угрозы испанского правительства.

Именно в пятницу в Сенате должны рассмотреть просьбу правительства об активации статьи 155 Конституции, которая предусматривает вмешательство в управление Каталонией вплоть до приостановления автономии.

Ранее стало известно, что каталонский парламент в четверг проведет заседание, на котором Пучдемон может провозгласить независимость региона.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

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