Каталонське місто Жирона оголосило персоною нон грата короля Іспанії

Середа, 25 жовтня 2017, 08:42

Міська рада Жирони ухвалила рішення оголосити персоною нон грата короля Іспанії Філіпе VI через його підтримку дій уряду у конфлікті з Каталонією.

Відповідне рішення було прийняті на сесії у вівторок пізно ввечері, повідомляє місцеве видання Nacio Girona.

Місто Жирона є центром однойменної каталонської провінції, а в місцевій раді переважають прихильники незалежності Каталонії. Пропозицію оголосити іспанського монарха небажаною для міста особою було підтримано більшістю голосів.

Статус персони нон грата в Жироні також отримав представник уряду Іспанії в Каталонії Енрік Мілло.

Міська рада також заявила про відмову підтримати дію статті 155 конституції Іспанії, яка передбачає призупинення автономії Каталонії і перехід регіону під управління центрального уряду в Мадриді.

Аналогічну пропозицію щодо короля пропонували раніше і в міській раді Барселони, але прихильникам цього рішення не вдалося набрати достатньо голосів.

Сенат Іспанії на цьому тижні вивчає запит уряду Іспанії про відновлення контролю над Каталонією, включаючи відсторонення глави регіонального уряду Карлеса Пучдемона та його міністрів.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.