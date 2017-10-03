Лидер Каталонии: северный регион не хочет травматического разрыва с Испанией

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не планирует "травматического" разрыва с Испанией после проведения запрещенного референдума о независимости.
Об этом сообщает BBC.
"Мы не хотим травматического разрыва ... Мы хотим нового понимания с испанском государством", - сказал он на пресс-конференции в понедельник, 2 октября.
Он также добавил, что пока не произошло контактов с правительством в Мадриде под руководством премьер-министра Мариано Рахоя после проведенного голосования.
Каталонский лидер также объявил о создании комиссии для расследования насилия, которое произошло в воскресенье во время референдума.
Сообщается, что Пучдемон обратился к международному посредничеству, чтобы помочь решить растущий кризис.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.
В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.
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