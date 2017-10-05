Пучдемон обвинил короля Испании в игнорировании мнения миллионов каталонцев

Четверг, 05 октября 2017, 08:39

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону Мадрида касательно референдума о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.

Об этом сообщает BBC.

Пучдемон в телевизионном заявлении поздно в среду обвинил испанского короля в том, что тот поддержал позицию Мадрида о незаконности референдума.

"Данный момент требует посредничества", - сказал он.

Однако, по словам Пучдемона, король отклонил роль модератора, предоставленную ему испанской Конституции.

Как известно, король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в попытке подорвать суверенитет Испании и разделить каталонское общество.

По его словам, власти Каталонии нарушили демократические принципы верховенства права и нарушили гармонию каталонского общества.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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