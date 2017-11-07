Глава МИД Литвы: способность Украины осваивать финпомощь доноров хромает

Вторник, 07 ноября 2017, 17:36

Украина сейчас получает финансовую помощь от многих доноров и финучреждений, однако эти финансовые потоки необходимо использовать гораздо эффективнее и прозрачнее.

Об этом заявил в интервью Delfi глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя представленный накануне в литовском парламенте Европейский план помощи Украине, известный как "план Маршалла".

Подготовленный Литвой план рассчитан на перспективу до 10 лет (с 2018 года) и предусматривает до 50 млрд евро инвестиций в течение этого периода для роста экономики Украины.

Однако Линкявичюс отметил, что не стал бы делать акцент на сумме, поскольку это "прогнозируемая цифра", и "начинать нужно не с этого".

"Украина и сейчас получает определенную помощь по национальным каналам, от разных доноров и финансовых учреждений. Ради объективности следует сказать, что способность абсорбировать эти средства, освоить их хромает. Так что даже имеющиеся ресурсы следовало бы использовать более рационально.

Если говорить открыто, то стоит добавить, что несмотря на прогресс, в Украине все еще есть элементы коррупции, бюрократии. Иными словами, все финансовые потоки, которые попадают в Украину, нужно использовать гораздо эффективнее и прозрачнее. И это должны делать украинские ведомства", - подчеркнул Линкявичус.

По словам министра, административные возможности Украины - это основной момент в этом вопросе. И хотя все учреждения, участие которых предусмотрено в плане помощи (Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд), имеют в Украине опыт предоставления средств и контроля за их использованием, все это фрагментарно и не систематизировано.

"Наша цель - объединить национальные усилия, усилия доноров и потоки, и, что самое главное, укрепить административные возможности по освоению этих средств. Чтобы Украина в качестве одного из вариантов создала Агентство по управлению проектами, в работе которого участвовали бы и международные представители.

Это необходимо для большего доверия к Украине в деле освоения средств, чтобы доноры не избегали выделения средства из-за сомнений в прозрачности их использования", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Напомним, план помощи Украине, инициированный литовскими политиками, был представлен сегодня, 6 ноября, в Сейме послам стран-участниц программы "Восточного партнерства".

Подробнее читайте в статье ЕвроПравды: "Комиссар Хан против плана Маршалла: идея о масштабной помощь Украине теряет поддержку".