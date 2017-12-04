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Ващиковский: Польша долго проявляла "ангельское" терпение к Украине

Понедельник, 04 декабря 2017, 12:55
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша долго проявляла "ангельское терпение" к Украине.

Об этом он заявил в интервью изданию Polska The Times.

По его словам, проблемы начались тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля и отозвала решение о разрешениях на эксгумацию.

"Позже появились странные рассказы об истории", - сказал он, добавив, что до сих пор существуют проблемы с обучением польскому языку поляков, проживающих в Украине, и запретом эксгумации жертв Второй мировой войны.

"Мы показали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была отрицательной. В какой-то момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие", - сказал он.

"Мы видим проблемы, но мы намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнерами из Украины, и они просили не разглашать эти темы, потому что у них война, и конфликт будет служить только на пользу россиянам. Мы выполнили эти запросы", - добавил Ващиковский.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский анонсировал польско-украинские переговоры по восстановлению эксгумации поляков на территории Украины.

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