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Туск: Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной

Суббота, 09 декабря 2017, 13:39
Версия для печати Комментарии

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.

Об этом он заявил в программе "Faktach po Faktach" польского телеканала TVN24, передает Wiadomosci.dziennik.pl.

По словам Туска, нет европейской Польши без независимых судов, полностью свободных СМИ, без уважения к закону и без либеральной демократии.

"Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной", - добавил он.

По его мнению, Польша не должна быть "самопровозглашенным лидером Междуморья" - она ​​должна вернуться к роли "опекуна и государства, которое поддерживает стремление стран так называемой новой Европы".

Напомним, недавно в канцелярии польского президента заявили, что некоторые страны Европы в случае необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше.

Как известно, в Польше официально начал действовать "черный список" украинцев, созданный из-за противоречий по историческим вопросам.

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