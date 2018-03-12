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"Цирковое шоу": в МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле

Понедельник, 12 марта 2018, 20:19
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает "ТАСС".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала Захарова.

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - о Литвиненко, Березовском, Перепиличном и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.

Подробнее об отравлении бывшего русского шпиона читайте на УП в статье "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля".

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