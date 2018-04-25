Друга фрау Німеччини: чого чекати від нового лідера соціал-демократів

Минулий тиждень ознаменувався вагомим призначенням для Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

22 квітня на посаду голови партії після майже двох місяців тимчасового лідерства новоспеченого голови мінфіну Олафа Шольца була призначена амбітна Андреа Налес. Новому лідеру доведеться багато працювати над оновленням СДПН. І це матиме безпосередній вплив і на німецьку політику щодо України.

Хочу бути або домогосподаркою, або канцлеркою

Саме так відповіла на запитання про бачення свого майбутнього після закінчення школи чинна голова СДПН Андреа Налес. Їй випала честь стати першою за 155-річну історію німецької соціал-демократії жінкою на чолі партії.

I зважаючи на характер та політичний стиль самої Налес, навряд чи можна назвати це призначення незаслуженим. Чи не основними її якостями вважають ініціативність та готовність боротися за власні переконання.

Ілюстративною в цьому плані є хоча б історія приєднання нинішньої голови СДПН до партії. Основною проблемою для Налес став тоді пошук первинної організації політсили, адже в її рідному містечку з населенням трохи бiльше 400 осіб такого осередку не було. Тож майбутня керівниця СДПН вирішила його заснувати.

Її життєвий шлях в юності супроводжувався й тяжкими операціями, котрі їй мусили робити у зв’язку зі спортивними травмами та автомобільними аваріями. Втім, політична кар’єра нової головної соціал-демократки не менш захоплююча.

Так, ще будучи головою молодіжного крила есдеків, Налес активно критикувала соціально-економічне законодавство, впроваджене урядом Ґерхарда Шрьодера. Не менших зауважень зазнав тоді й політичний стиль самого поки що останнього есдека на посаді федерального канцлера. Налес закидала тоді Шрьодеру "політичний мачизм".

Зрештою, в 2007 році вона стала заступницею голови СДПН, а в 2009 році, за лідерства Зіґмара Ґабріеля, – генеральною секретаркою політсили. Втім, і екс-міністр економіки та закордонних справ не уникнув критики з боку Налес. Йому теж діставалося за порушення принципів колективного керівництва та мачистську поведінку. Це, зрештою, переросло мало не у взаємне несприйняття двох топових політиків СДПН – саме тому в Ґабріеля було мало шансів залишитися працювати в МЗС.

Андреа Налес відома в німецькому політикумі й своїм доволі специфічним політичним стилем.

По-перше, вона практично не стидається прямих слів з вдалими вкрапленнями сленгу, чим контрастує з типовими політиками, якi звикли розмовляти або літературно, або термінами, або лозунгами.

По-друге, Налес любить працювати на публіку, не приховує цього й використовує для того різноманітні засоби. Вона має багату міміку, активно жестикулює, вправно працює голосом. Зокрема, критикуючи політику уряду ХДС/ХСС-ВДП (2009-2013) напередодні виборів 2013 року, Налес заспівала з парламентської трибуни дитячу пісеньку, а початок "зондувань" між християнськими демократами та СДПН прокоментувала дитячою фразою "Bätschi!", яка означає злорадство.

Лідерка розколотої партії

Переконлива промова, відверто слабка опонентка, багато конкретики та часті аплодисменти. Здавалося б, більш сприятливі умови для отримання гарного результату під час виборчих засідань годі й вигадати.

Однак ні. Налес, у випадку котрої всі названі передумови збіглися, вдалося назбирати лише 66% голосів делегатів з’їзду власних однопартійців, що пройшов 22 квітня у Вісбадені. Це один з найнижчих рівнів підтримки нового керівництва СДПН за її нову історію.

До того ж соціал-демократи грають на значному контрасті. Ще в березні минулого року довіра до тодішнього голови партії Мартіна Шульца була стовідсотковою. В грудні ж з’їзд пробачив йому навіть низький результат на виборах, забезпечивши йому підтримку в понад 81% голосів. Нині ж опонентка Налес, обер-бургомістерка північнонімецького Фленсбурга Сімоне Ланґе, змогла зібрати 27,5% голосів. І це попри загалом розмиту промову, що радше нагадувала маніфест лівого крила СДПН, містила критику не стільки в бік політичних опонентів, скільки в бік самої партії, та заледве пропонувала бачення подальшого розвитку політсили та шляхів подолання нинішньої кризи.

Тож голосування за Ланґе видається радше виявом незгоди з Налес. Претензії до неї різноманітні. З одного боку, ліве та молодіжне крило закидають їй невиправдані компроміси, "покладені на вівтар" коаліційної угоди з ХДС/ХСС. З іншого ж, на адресу 47-річної політикині лунають звинувачення в належності до старого партійного істеблішменту, "кулуарщині" з визначенням її кандидатури після відставки Мартіна Шульца, спробах концентрації влади тощо. Однак факт залишається фактом –

Налес з 66% довіри доведеться збирати докупи роз’єднану партію, котра як ніколи гостро відчуває ідеологічну кризу, а також у непростих політичних умовах працювати в рамках "великої коаліції".

Натомість Андреа Налес, як і Мартін Шульц, котрий мав заключну промову на з’їзді, переконана, що партію вдасться оновлювати зсередини. Одним з вагомих питань, з яким вона вже зіштовхнулася під час з’їзду, стала внутрішня непевність есдеків. Політсила, вочевидь, невдоволена діючим партійним керівництвом, а тому гуртується навколо тих, хто створює медійні приводи.

Взимку таким суб’єктом став лідер молодіжного крила СДПН Кевін Кюнерт, на з’їзді в цій якості виступила Сімоне Ланґе. Тож маємо суттєвий потенціал протестних настроїв у середовищі соціал-демократів. Налес же, натомість, доведеться переконувати товаришів по партії у власній правоті. Адже навряд чи вони будуть готові слідувати пораді Шульца "згуртуватися навколо першої в історії лідерки".

З іншого боку, постать жінки на провідній посаді в партійному керівництві може позитивно відбитися на рівні симпатій до СДПН, адже є логічним продовженням її багаторічного курсу на утвердження гендерної рівностi в країні.

Окрiм того, есдекам доведеться відновлювати статус "народної партії". Адже як результати останніх виборів до Бундестагу, так і підсумки соціологічних опитувань, за якими на СДПН припадає лише 18% потенційних голосів, навряд чи дають привід для оптимізму. Робота в попередній "великій коаліції" та необхідність часто працювати в режимі кризового реагування призвели, як бачимо, до того, що партія втратила чітке ідеологічне спрямування, а її загальний курс подекуди нагадує вагання вслід за обставинами.

Рішення цих проблем есдекам доведеться шукати дуже швидко. Вже в жовтні пройдуть виборчі перегони в Баварії, де позиції соціал-демократів з найнижчими за кількадесят років показниками в опитуваннях навряд чи можна вважати оптимістичними. До того ж, в 2019 році СДПН може втратити власну "політичну вотчину" в Бранденбурзі, адже вперше на федеральному рівні тамтешні християнські демократи не виключають вступу в коаліцію за участі "Лівих".

Що в плані зовнішньої політики?

Зовнішньополітична тематика забрала не так багато часу в промові Андреа Налес, як соціально-політичні питання. Однак підходи нової лідерки СДПН до неї теж варті уваги.

Так, очільниця соціал-демократів закликала колег до "зовнішньополітичного реалізму". Передовсім, такими міркуваннями, на її думку, треба керуватися у відносинах зі Сполученими Штатами та Росією. Так, лідерка СДПН розкритикувала дії російської сторони з блокування в Раді безпеки ООН розслідування випадків застосування хімічної зброї та закликала до сильнішого дипломатичного тиску на офіційну Москву.

В той час як у середовищі есдеків панує, за висловом Die Welt, "тихе невдоволення" жорсткими заявами чинного голови німецького МЗС Хайко Мааса на адресу російської сторони, Налес солідаризувалася з керівником зовнішньополітичного відомства.

З іншого боку, лідерка СДПН вказала на те, що Німеччина та Росія лишаються сусідами, у зв’язку з чим не слід відходити від політики діалогу з офіційним Кремлем. І хоча голова есдеків традиційно для цієї політсили заявила про необхідність продовження контактів з РФ i, на відміну від голови німецького МЗС, не виявилася готовою "поговорити з Києвом", перш нiж прямувати до Москви, засудження російської політики з її вуст вже може претендувати на позитивний знак для української сторони.

Одночасно нова лідерка СДПН заявила чітку підтримку поглибленню інтеграції в рамках ЄС та готовність "буква за буквою" втілювати положення коаліційної угоди в тому плані, що стосується реформ європейського інтеграційного проекту.

За часів, коли "американський президент виставляє погрози ракетних ударiв у соціальних мережах", ЄС має бути міцнiшим, ніж будь-коли, вказала Налес.

Та про ефектне завершення "європейської теми" під час з’їзду подбав екс-очільник партії Мартін Шульц.

Він, зокрема, закликав товаришів по партії та виборців до зміцнення солідарності та протистояння популістським тенденціям, котрі, на переконання екс-голови Європарламенту, загрожують мирному європейському проекту та можуть призвести до нової війни.

Тож завданням СДПН має стати, на думку Шульца, утвердження мирної політики в Європі.

Автор: Віктор Савінок,

аспірант Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка,

для "Європейської правди"