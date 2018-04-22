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Соціал-демократичну партію Німеччини вперше очолила жінка

Неділя, 22 квітня 2018, 16:26

Лідером Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стала Андреа Налес – жінка стала на чолі цієї політичної сили вперше в її 155-річній історії.

Про це повідомляє Welt.

Кандидатура Налес отримала підтримку 414 делегатів з’їзду СДПН з 631, тобто 66,35%. Її єдиний опонент, мер міста Фленсбург Сімоне Ланге отримала 27,6%.

 
фото ЕРА

Андреа Налес з 2007 по 2009 рік була заступницею голови партії, з 2009 по 2013-й – генеральним секретарем, а з 2013 по 2017-й – міністром праці.

Налес перемогла, отримавши однин з найнижчих з 1946 року результатів під час голосування за лідера партії. Менше за неї отримав тільки Оскар Лафонтен у 1995 році. При цьому очікувалося, що кандидатура Налес набере близько 75% голосів.

Для порівняння: попередник Андреа Налес на посту голови партії Мартін Шульц у березні 2017 року мав підтримку 100% делегатів, у грудні того ж року - 81,9%.

Налес у своїй промові пообіцяла комплексний процес оновлення партії, який буде йти паралельно з роботою в уряді в рамках великої коаліції. Своїм завданням вона оголосила приборкання цифрового капіталізму і розширення вимог для великих інтернет-компаній. В тому, що стосується Росії, Андреа Налес виступила за посилення дипломатичного наступу.

Як відомо, на парламентських виборах 2017 року СДПН отримала лише 20,5%, що стало її найгіршим результатом з 1933 року.

Партія спочатку оголосила про перехід в опозицію, однак потім все ж погодилася знову увійти до великої коаліції з блоком ХДС-ХСС канцлерки Ангели Меркель. Після цього рішення, яке нелегко далося СДПН, її попередній лідер Мартін Шульц пішов у відставку.

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Німеччина
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