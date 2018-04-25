Вторая фрау Германии: чего ждать от нового лидера социал-демократов

Минувшая неделя ознаменовалась ключевым назначением для Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

22 апреля на должность председателя партии после почти двух месяцев временного лидерства новоиспеченного главы Минфина Олафа Шольца была назначена амбициозная Андреа Налес. Новому лидеру придется много работать над обновлением СДПГ. И это будет иметь непосредственное влияние и на германскую политику в отношении Украины.

Хочу быть или домохозяйкой, или канцлером

Именно так ответила на вопрос о видении своего будущего после окончания школы нынешняя глава СДПГ Андреа Налес. Ей выпала честь стать первой за 155-летнюю историю немецкой социал-демократии женщиной во главе партии.

И учитывая характер и политический стиль самой Налес, вряд ли можно назвать это назначение незаслуженным. Едва ли не основными ее качествами считают инициативность и готовность бороться за свои убеждения.

Иллюстративной в этом плане является хотя бы история присоединения нынешней главы СДПГ к партии. Основной проблемой для Налес став поиск первичной организации политсилы, ведь в ее родном городке с населением 400 с лишним человек такой ячейки не было. Поэтому будущая руководительница СДПГ решила ее создать.

Ее жизненный путь в юности сопровождался и тяжелыми операциями, которые ей пришлось перенести в связи со спортивными травмами и автомобильными авариями. Впрочем, политическая карьера новой главной социал-демократки не менее увлекательна.

Так, еще будучи председателем молодежного крыла эсдеков, Налес активно критиковала социально-экономическое законодательство, введенное правительством Герхарда Шредера. Не меньше замечаний тогда вызвал и политический стиль самого пока что последнего эсдека в должности федерального канцлера. Налес обвиняла тогда Шредера в "политическом мачизме".

В конце концов, в 2007 году она стала заместителем председателя СДПГ, а в 2009 году, при лидерстве Зигмара Габриэля, - генеральным секретарем политсилы. Впрочем, и экс-министру экономики и иностранных дел не удалось избежать критики со стороны Налес. Ему тоже доставалось за нарушение принципов коллективного руководства и мачистское поведение. Это, в конце концов, переросло чуть ли не во взаимное неприятие двух топовых политиков СДПГ - именно поэтому у Габриэля было мало шансов остаться работать в МИД.

Андреа Налес известна в немецком политикуме и своим довольно специфическим политическим стилем.

Во-первых, она практически не стыдится прямых слов с удачными вкраплениями сленга, чем контрастирует с типичными политиками, которые привыкли разговаривать или литературно, или терминами, или лозунгами.

Во-вторых, Налес любит работать на публику, не скрывает этого и использует разнообразные средства. У нее богатая мимика, она активно жестикулирует, умело работает голосом. В частности, критикуя политику правительства ХДС/ХСС-СвДП (2009-2013) накануне выборов 2013 года, Налес спела с парламентской трибуны детскую песенку, а начало "зондирований" между христианскими демократами и СДПГ прокомментировала детской фразой "Bätschi!", что означает злорадство.

Лидер расколотой партии

Убедительная речь, откровенно слабая оппонентка, много конкретики и частые аплодисменты. Казалось бы, более благоприятных условий для получения хорошего результата во время избирательных заседаний и не придумаешь.

Но нет. Налес, в случае которой все названные условия совпали, удалось собрать лишь 66% голосов делегатов съезда собственных однопартийцев, который прошел 22 апреля в Висбадене. Это один из самых низких уровней поддержки нового руководства СДПГ за ее новую историю.

К тому же социал-демократы играют на значительном контрасте. Еще в марте прошлого года доверие к тогдашнему председателю партии Мартину Шульцу было стопроцентным. В декабре же съезд простил ему даже низкий результат на выборах, обеспечив поддержку в более 81% голосов. Сейчас же оппонентка Налес, обер-бургомистр северогерманского Фленсбурга Симоне Ланге, смогла собрать 27,5% голосов. И это несмотря на в целом размытую речь, которая скорее напоминала манифест левого крыла СДПГ, содержала критику не столько в сторону политических оппонентов, сколько в сторону самой партии, и едва предлагала видение дальнейшего развития политсилы и путей преодоления нынешнего кризиса.

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Поэтому голосование за Ланге выглядит скорее проявлением несогласия с Налес. Претензии к ней разнообразны. С одной стороны, левое и молодежное крыло упрекают ее за неоправданные компромиссы, "положенные на алтарь" коалиционного соглашения с ХДС/ХСС. С другой, в адрес 47-летней Налес звучат обвинения в принадлежности к старому партийному истеблишменту, "кулуарщине" с определением ее кандидатуры после отставки Мартина Шульца, попытках концентрации власти и т.п. Однако факт остается фактом:

Налес с 66% доверия придется собирать вместе разобщенную партию, как никогда остро ощущающую идеологический кризис, а также в сложных политических условиях работать в рамках "большой коалиции".

Зато Андреа Налес, как и Мартин Шульц, выступивший с заключительной речью на съезде, убеждена, что партию удастся обновить изнутри. Одним из самых серьезных вопросов, с которым она уже столкнулась во время съезда, стала внутренняя неуверенность эсдеков. Политсила, очевидно, недовольна действующим партийным руководством, а потому группируется вокруг тех, кто создает медийные поводы.

Зимой таким субъектом стал лидер молодежного крыла СДПГ Кевин Кюнерт, на съезде в этом качестве выступила Симоне Ланге. Так что имеем существенный потенциал протестных настроений в среде социал-демократов. Налес же придется убеждать товарищей по партии в собственной правоте. Ведь вряд ли они будут готовы следовать совету Шульца "сплотиться вокруг первой в истории женщины-лидера".

С другой стороны, фигура женщины на ведущей должности в партийном руководстве может положительно отразиться на уровне симпатий к СДПГ, ведь является логическим продолжением ее многолетнего курса на утверждение гендерного равенства в стране.

Кроме того, эсдекам придется восстанавливать статус "народной партии". Ведь как результаты последних выборов в Бундестаг, так и итоги социологических опросов, согласно которым на СДПГ приходится лишь 18% потенциальных голосов, вряд ли дают повод для оптимизма. Работа в предыдущей "большой коалиции" и необходимость часто работать в режиме кризисного реагирования привели, как видим, к тому, что партия потеряла четкое идеологическое направление, а ее общий курс местами напоминает колебания вслед за обстоятельствами.

Решение этих проблем эсдекам придется искать очень быстро. Уже в октябре пройдут выборы в Баварии, где позиции социал-демократов с самыми низкими за несколько лет показателям в опросах вряд ли можно считать оптимистичными. К тому же в 2019 году СДПГ может потерять свою "политическую вотчину" в Бранденбурге, ведь впервые на федеральном уровне местные христианские демократы не исключают вступления в коалицию с участием "Левых".

Что с внешней политикой?

Внешнеполитическая тематика заняла не так много времени в речи Андреа Налес, как социально-политические вопросы. Однако подходы нового лидера СДПГ к этой сфере тоже достойны внимания.

Так, глава социал-демократов призвала коллег к "внешнеполитическому реализму". Прежде всего, такими соображениями, по ее мнению, нужно руководствоваться в отношениях с Соединенными Штатами и Россией. Так, лидер СДПГ раскритиковала действия российской стороны по блокированию в Совбезе ООН расследования случаев применения химического оружия и призвала к более сильному дипломатическому давлению на официальную Москву.

В то время как в среде эсдеков царит, по выражению Die Welt, "тихое недовольство" резкими заявлениями действующего председателя немецкого МИД Хайко Мааса в адрес российской стороны, Налес солидаризировалось с руководителем внешнеполитического ведомства.

С другой стороны, лидер СДПГ указала на то, что Германия и Россия остаются соседями, в связи с чем не следует отходить от политики диалога с официальным Кремлем. И хотя глава эсдеков традиционно для этой политсилы заявила о необходимости продолжения контактов с РФ и, в отличие от главы немецкого МИД, не была готова "поговорить с Киевом" перед Москвой, осуждение российской политики из ее уст уже может претендовать на положительный сигнал для украинской стороны.

В то же время новый лидер СДПГ заявила четкую поддержку углублению интеграции в рамках ЕС и готовность "буква за буквой" воплощать положения коалиционного соглашения в том, что касается реформ европейского интеграционного проекта.

Во времена, когда "американский президент выставляет угрозы ракетных ударов в социальных сетях", ЕС должен быть сильнее, чем когда-либо, отметила Налес.

Об эффектном завершении "европейской темы" во время съезда позаботился экс-глава партии Мартин Шульц.

Он, в частности, призвал товарищей по партии и избирателей к укреплению солидарности и противостоянию популистским тенденциям, которые, убежден экс-глава Европарламента, угрожают мирному европейскому проекту и могут привести к новой войне.

Поэтому задачей СДПГ должно стать, по мнению Шульца, утверждение мирной политики в Европе.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,

для "Европейской правды"