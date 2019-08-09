Помічник Сальвіні здійснив низку таємничих поїздок до Москви - ЗМІ

Колишній прессекретар віцепрем'єр-міністра Італії Джанлука Савойні, якого підозрюють у спробі домовитися про нелегальне фінансування з Росії для партії влади "Ліга", 2018 року літав до Москви щонайменше 14 разів.

Як повідомляє "Європейська правда", це встановило розслідування BuzzFeed, Bellingcat та Insider.

Савойні, давній помічник віцепрем'єра і лідера "Ліги" Маттео Сальвіні, протягом семи тижнів тричі прилітав до Москви до вирішальної зустрічі в готелі "Метрополь" у жовтні, на якій обговорювалася запропонована угода про нафтові відкати. У наступні три тижні він здійснив ще три поїздки до Росії.

Сальвіні не відвідував засідання в "Метрополі", яке відбулося 18 жовтня, але він був у той час у Москві. Він постійно відмовлявся відповідати на запитання про те, чи знав він, що відбулася зустріч, чи в курсі запропонованої угоди про нафту. Він неодноразово наполягав, що він не знав, що робить Савойні в Москві.

Сальвіні і Савойні LaPresse / Alamy Stock Photo

Тепер стало відомо, що член урядової делегації Сальвіні Клаудіо Д'Аміко мав той же заброньований рейс "Аерофлоту", що і Савойні з Мілана до Москви 16 жовтня і назад - ввечері 18 жовтня після зустрічі в "Метрополі" того ранку. Д'Аміко - стратегічний радник Сальвіні з міжнародних питань.

Дані з аналізу записів бронювання польотів показують, що Савойні за останні п’ять років здійснив надзвичайну кількість поїздок до Росії, принаймні 14 відвідувань лише у 2018 році та ще тричі за перші три місяці цього року. Багато разів він перебував там не більше ночі-двох.

Також виявилося, що десятки заявок на подорожі Савойні за останні п’ять років не з'явилися в російській Центральній базі даних про реєстрацію іноземців.

Сальвіні, який також є міністром внутрішніх справ Італії, давно заперечує, що Савойні був членом його офіційної делегації до Москви в цій поїздці.

Нещодавно ЗМІ виклали аудіозапис московської зустрічі та опублікували стенограму, у якій Савойні намагається домовитись з росіянами.

Сальвіні заперечив, що його партія отримала будь-які гроші з Москви, а Савойні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання, відмовившись свідчити.

Сальвіні відмовився доповідати парламенту конкретно про цю справу, але сказав, що готовий говорити про це під час своєї чергової години запитань до уряду.

Демократична партія вимагає, щоб Сальвіні звітував парламенту конкретно про "російську" справу.

За даними ЗМІ, італійська прокуратура вважає, що таємна угода партії влади з РФ не відбулась.