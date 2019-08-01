Італійська прокуратура вважає, що таємна угода партії влади з РФ не відбулась - ЗМІ

Прокуратура Мілана, яка розслідує підозри, що людина, близька до віцепрем'єр-міністра Маттео Сальвіні, обговорювала питання фінансування його партії за рахунок нафтових відкатів з Росії, вважає, що жовтнева зустріч в московському готелі була не першою у цій справі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA з посиланням на джерела.

Прокурори вважають, що операція, про яку нібито домовлялися, так і не відбулася, сказали джерела.

Слідчі отримали запис переговорів у готелі "Метрополь" від видання L'Espresso. Розмова, ймовірно, була записана на один з мобільних телефонів одного з присутніх італійців, зазначили джерела.

Прокурори Мілана раніше викликали на допит колишнього прессекретаря Сальвіні Джанлуку Савойні, який торік зустрівся разом з двома іншими італійцями і трьома росіянами в одному з московських готелів під назвою "Метрополь", щоб нібито обговорити таємне фінансування для ультраправої "Ліги" у близько $65 мільйонів.

Нещодавно ЗМІ виклали аудіозапис московської зустрічі та опублікували стенограму, у якій Савойні намагається домовитись з росіянами.

Сальвіні заперечив, що його партія отримала будь-які гроші з Москви, а Савойні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання, відмовившись свідчити.

Сальвіні відмовився доповідати парламенту конкретно про цю справу, але сказав, що готовий говорити про це під час своєї чергової години запитань до уряду.

Демократична партія вимагає, щоб Сальвіні звітував парламенту конкретно про "російську" справу.