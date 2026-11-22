У неділю директор Національної розвідки Джей Клейтон виступив на захист Дональда Трампа після того, як президент опублікував свою фотографію з Владіміром Путіним із підписом "мій друг".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Клейтон не надав значення цьому підпису, водночас висловивши схвалення Трампу за історичну тристоронню зустріч із російським правителем та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Президент є найвидатнішим керівником зовнішньої політики в найскладніші часи, які ми коли-небудь бачили, – сказав Клейтон. – Зібрати разом три ядерні держави та домогтися їхньої згоди про те, що вони не будуть ескалувати конфлікт, що вони будуть підтримувати діалог, – це історична подія. Це надзвичайне досягнення. І в цьому контексті, якими б словами президент не хотів користуватися, я повністю йому довіряю".

Клейтон відмовився відповідати на запитання, чи вважає він особисто Путіна другом США, хоча зазначив, що Путін "не є другом Америки в питанні України".

Фотографія Трампа з Путіним, опублікована з підписом, з’явилася після саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбувся у четвер у Китаї, де лідери трьох країн зустрілися, щоб обговорити можливе скорочення своїх ядерних арсеналів. Вітаючи Путіна на зустрічі, Трамп вказав на свого російського колегу і сказав: "Він – мій друг".

Цей момент швидко викликав негативну реакцію з боку інших світових лідерів – зокрема з боку польських керівників, а також демократів у Конгресі.

Проте Трамп відмовився відкликати свої слова. Під час прес-брифінгу в Білому домі в п’ятницю Трамп говорив про свої "дуже добрі" особисті стосунки з Путіним, ухиляючись від запитань про те, чи є російський лідер другом США.

Також американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.