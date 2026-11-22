У Німеччині 19 осіб отримали отруєння чадним газом через несправну систему опалення в церкві в регіоні Альгау.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Стан чотирьох постраждалих оцінюють як тяжкий, повідомив представник диспетчерського центру відповідних служб екстреної допомоги. Загалом усіх постраждалих доставили до лікарні.

Представник поліції зазначив, що причина надзвичайної ситуації поки що залишається нез’ясованою. У муніципалітеті Бад-Гроненбах, населення якого становить трохи менше 6 000 мешканців, було проведено масштабну операцію за участю служб порятунку, пожежної охорони та поліції.

Згідно з повідомленням, постраждали відвідувачі замку-каплиці в Рінгайзенхаусі. Там Священицьке братство святого Петра проводило богослужіння. Під час богослужіння кілька відвідувачів втратили свідомість. Після цього богослужіння було перервано, і було викликано служби екстреної допомоги.

На початку післяобідньої пори подальші подробиці ще не були відомі. Бад-Гроненбах розташований у Баварії, неподалік від кордону з Баден-Вюртембергом.

Рік тому у Норвегії 20 людей отруїлися чадним газом від генератора на молодіжній вечірці.

У 2020 році в Осло 23 молодих людей потрапили до лікарні через ймовірне отруєння чадним газом на нелегальній вечірці у підземному бункері.