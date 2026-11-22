За даними польський слідчих, повітряний простір Польщі 20 листопада порушили три російські ракети Х-101, на не дві, як повідомлялося раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Слідчі підбили підсумки поточних заходів у справі п’ятничного порушення польського повітряного простору.

"У всіх трьох місцях – у населених пунктах Новий Ліповець (Білгорайський повіт), Рудник-над-Сяном (Ніжанський повіт) та Молодич (Ярославський повіт) – виявлено уламки маневрених ракет Х-101", – повідомила Окружна прокуратура в Любліні.

З попередніх висновків слідчих випливає, що всі ці ракети були виготовлені в IV кварталі 2026 року на заводах у селищі Дубна (Московська область, Російська Федерація).

Прокуратура також повідомила, що завершила роботи в Новому Ліповці та Руднику-над-Сяном. У Молодичі роботи було призупинено. "Роботи тимчасово призупинено, територія протягом усієї ночі залишається під суворим охороною служб від доступу сторонніх осіб, а роботи будуть відновлені завтра (23.11) вранці", – повідомили.

"Усі вилучені на цей час уламки ракет та криміналістичні сліди будуть піддані подальшим спеціалізованим дослідженням експертами. Про наступні результати розслідування ми повідомлятимемо в наступних заявах", – зазначив у заяві прокурор Марцін Козак.

У п’ятницю в селищі Новий Ліповець літаючий об’єкт впав на поле біля лісу й загорівся. Також було чутно вибух. У районі Рудника-над-Сяном у п’ятницю вранці в лісі було знайдено уламки невідомого об’єкта. Натомість третій літаючий об’єкт впав на незабудованій території в Молодичі, приблизно за 280 м від дачного будиночка, в якому нікого не було. Ніхто не постраждав.

Віцепрем’єр, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив у п’ятницю, що під час нічних авіаударів Росії по Україні в польський повітряний простір, найімовірніше, вторглися дві російські ракети та один дрон.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив у п’ятницю, що, як видається, порушення польського повітряного простору було навмисною провокацією. Він додав, що маємо справу з російськими об’єктами і "не схоже на випадковість", що вони впали поблизу місця військових маневрів так званої "коаліції охочих".

У понеділок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради, обговорення стосуватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

У польському уряді заявили, що НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу після вторгнення російських ракет.