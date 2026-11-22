Двох російських дипломатів було вислано з Кіпру за підозрою у шпигунстві.

Цю інформацію підтвердили у вихідні двоє кіпрських посадовців після повідомлення телеканалу ANT1 Live, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами посадовців, розвідувальні служби країни викрили мережу, яка намагалася отримати секретну інформацію щодо безпеки Кіпру та Європейського Союзу.

Ця мережа також намагалася отримати доступ до інформації про технології, передача яких до Росії заборонена згідно з санкціями ЄС.

Вони додали, що двох дипломатів змусили покинути Кіпр минулого тижня і що їх підозрюють у роботі на російську розвідку під дипломатичним прикриттям. За словами посадовців, ці чоловіки підтримували контакти з кіпрськими громадянами, які мали доступ до конфіденційної інформації.

Колись Москва вважалася основним джерелом прямих іноземних інвестицій для Нікосії, а цей середземноморський острів раніше слугував банківським центром для російських інвесторів – від торговців зброєю до гральних компаній.

Однак останніми роками санкції ЄС, регуляторний тиск та зміна геополітичного розкладу змусили Нікосію відмовитися від такого роду інвестицій. Кіпр, який є членом ЄС, підтримав посилення санкцій блоку проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Наприкінці жовтня Міністерство закордонних справ Австрії прийняло рішення вислати чотирьох російських дипломатів.

Росія пообіцяла відреагувати на таке рішення Австрії.