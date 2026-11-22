Поточний проєкт бюджету Європейського Союзу є абсолютно неприйнятним для Чеської Республіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у відео, опублікованому в мережі X, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він розкритикував скорочення фінансування для Чеської Республіки та витрат на функціонування Європейського парламенту й інших європейських структур, а також на підтримку України, яка вже п’ятий рік захищається від російської військової агресії.

У суботу голова Європейської ради Антоніу Кошта представив переглянуті рамки переговорів щодо майбутнього семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Вони передбачають скорочення на 204 млрд євро порівняно з планом, спочатку представленим Європейською комісією, який деякі країни вважають надто обтяжливим.

Бабіш, у свою чергу, критикує скорочення бюджетних видатків. За словами Бабіша, ірландське головування пропонує скоротити бюджет на 32 млрд євро.

"Це для нас абсолютно неприйнятно", – заявив він. Ірландське головування, про яке згадав чеський прем’єр-міністр, подало пропозицію щодо бюджету ще в жовтні, а пропозиція, представлена в суботу, походить від голови Європейської ради Кошти. За словами прем’єр-міністра, Чехія вносить дедалі більше коштів до бюджету ЄС. "Тепер, у рамках пропозиції ірландського головування, вони навіть збираються скоротити нам 7,5 мільярда крон", – додав він.

Бабіш розкритикував той факт, що, згідно з проєктом бюджету ЄС, європейські структури обійдуться в 100 мільярдів євро протягом семи років. Він відмовився виділити 100 мільярдів євро з бюджету на допомогу Україні. "Чому ми маємо давати гроші з європейського бюджету Україні? Україна має отримувати гроші поза межами європейського бюджету", – заявив прем’єр-міністр.

Глава МЗС Петр Мацінка повністю погоджується з оцінкою Бабіша щодо пропозиції бюджету ЄС, про що він повідомив журналістам у празькому аеропорту. За його словами, переговори не є легкими.

"Безумовно, важливо висловлювати зауваження, спостереження чи навіть незгоду, адже саме так і досягається остаточна домовленість", – зазначив він.

Він вважає, що позиція Чехії позитивно вплине на остаточний вигляд бюджету. "Дебати щодо фінансової допомоги Україні, безперечно, є обґрунтованими та актуальними, але це інша дискусія, і вона має відрізнятися від дебатів щодо бюджету ЄС", – додав Мацинка.

Чехія досі є нетто-реципієнтом бюджету ЄС, але, на думку аналітиків, у міру зростання її добробуту ситуація може змінитися в найближчі роки. Минулого року Чехія отримала з бюджету ЄС на 31,1 млрд чеських крон більше, ніж внесла, як раніше повідомляло Міністерство фінансів.

Нагадаємо, Антоніу Кошта у суботу, 21 листопада, представив власну пропозицію багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки, яка передбачає скорочення загальних видатків порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії, але зберігає фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро за поточними цінами.

Раніше в Австрії заявили: Антоніу Кошта повинен здійснити радикальні скорочення довгострокового бюджету ЄС для того, щоб Відень на нього погодився.