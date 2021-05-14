Греція відкрила кордони для туристів з України - офіційно

Уряд Греції дозволив в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі для громадян України.

Відповідне рішення, опубліковане у п’ятницю, є в розпорядженні "Європейської правди".

Зокрема, рішенням уряду робляться винятки із заборони на в'їзд до Греції громадян третіх країн будь-якого пункту в'їзду в країну, у будь-який спосіб або будь-які способи, включаючи повітряні, морські, залізничні та автомобільні:

- Заборона не поширюється на громадян держав-членів Європейського Союзу (ЄС) та Шенгенської угоди, включаючи їхні подружжя або осіб, з якими вони уклали угоду про спільне проживання, а також їхніх неповнолітніх дітей.

- Заборона не поширюється на постійних мешканців таких країн: Австралія, Північна Македонія, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Ізраїль, Канада, Білорусь, Бахрейн, Нова Зеландія, Південна Корея, Катар, Кувейт, Україна, Руанда, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Таїланд, які в'їжджають в країну будь-яким способом або будь-якими способами, за умови, що в'їзд до країни не обмежений окремими положеннями рішення.

Для в’їзду в Грецію всі туристи, незалежно від країни походження, повинні заповнити так звану PLF-форму.

Туристи повинні надати документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації не менше ніж за 14 днів до поїздки, або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду, або сертифікат про перенесену хворобу, або позитивний діагноз за допомогою ПЛР-тесту, зроблений від двох до дев’яти місяців від дати хвороби.

Останній варіант передбачає, що документ має бути виданий відповідним державним органом, референтними лабораторіями країни походження або транзиту або державними або приватними лабораторіями в цій країні за умови, що такі приватні лабораторії мають сертифікацію компетентного національного органу з сертифікації. Документ має бути англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською або російською мовами і включати ім'я особи, як воно вказане в паспорті.

Рішення уряду Греції щодо дозволу на в’їзд туристам з третіх країн діє 10 днів, після чого його будуть переглядати. Ймовірно, може бути розширений список країн, громадянам яких дозволений в’їзд з туристичною метою.

Раніше повідомлялося, що Греція знову відкрилась для іноземних туристів з 14 травня, але не було зрозуміло, чи поширюється рішення на туристів з України.

Туристичний сектор, який складає приблизно п’яту частину ВВП Греції, зазнав найсуворішого падіння за останній рік, коли доходи зменшились до 4 млрд євро, менше чверті з 18 млрд у 2019 році.

З початком туристичного сезону Греція скасувала також більшість існуючих протиепідемічних обмежень.

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