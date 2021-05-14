Греція готується переглянути режим в'їзду іноземців за 10 днів

Рішення уряду Греції щодо дозволу на в’їзд туристам з третіх країн, в тому числі з України, діє 10 днів, після чого його переглядатимуть.

Як повідомляє "Європейська правда", це вказано у тексті документу.

"Рішення діє у період з 06:00 14 травня 2021 року до 06:00 24 травня 2021 року", - вказано у документі.

Подальше рішення грецького уряду залежатиме від розвитку епідеміологічної ситуації після відкриття кордонів. Ймовірно, може бути розширений список країн, громадянам яких дозволений в’їзд з туристичною метою.

Нагадаємо, громадяни України мають право на в'їзд до Греції з документом про вакцинації, з негативним ПЛР-тестом або документом про перенесену інфекцію у термін від 2 до 9 місяців.

Туристичний сектор, який складає приблизно п’яту частину ВВП Греції, зазнав найсуворішого падіння за останній рік, коли доходи зменшились до 4 млрд євро, менше чверті з 18 млрд у 2019 році.

З початком туристичного сезону Греція скасувала також більшість існуючих протиепідемічних обмежень.

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