Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

Шенген открывается! Государства ЕС готовятся открыть границы, которые были почти наглухо закрыты больше года.

Проект новых правил пересечения границы обнародовала Еврокомиссия. И хотя формально этот документ еще должен пройти процедуру принятия, тут не стоит ждать неожиданностей – Брюссель уже проконсультировался с правительствами государств-членов. Те хотят открыть границы уже летом, и как можно раньше, чтобы оживить экономику ЕС туристическим сезоном.

Так что безвиз, к которому мы так привыкли почти за три года до начала пандемии, вскоре должен возобновить действие... но не для всех.

Есть два условия, которым должна соответствовать Украина или те украинцы, которые едут в ЕС, чтобы отвечать новым правилам. И для нас тут есть как хорошие новости, так и не очень. О них – в видеоблоге на YouTube-канале ЕвроПравды.

А если вы уже посмотрели видео и у вас есть дополнительные вопросы – приглашаем прочесть наш текст, где собраны именно такие вопросы и ответы на них.

Что происходит?

Не думайте, что это только нам надоели закрытые границы ЕС – они не менее болезненны для некоторых государств Евросоюза. Особенно для тех городов и стран, где туризм является важной составляющей экономики.

"Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС ослабить ограничения на "несущественные поездки" (туризм, поездки к друзьям и т.п. – ЕП) с учетом того, как продвигается вакцинация и как меняется эпидемическая ситуация в мире".

Этими словами начинается сообщение Еврокомиссии от 3 мая, которое вполне может означать начало новой эпохи путешествий в ЕС.

Условно говоря, в Евросоюзе можно выделить две группы правительств. Одна – во главе с немцами, нидерландцами, датчанами и т.д. – была за неспешное, взвешенное открытие границ. Другая, в которой главной пробивной силой были греки, но к которой можно отнести и другие курортные страны, выступала за скорейшее открытие границ.

Такое бывает нечасто: в этой "борьбе" Греция победила Германию.

Афины доказали, что восстановление туризма нужно не только им, а всему Евросоюзу – иначе Европейскому центробанку придется "печатать деньги" для спасения нескольких экономик, включая греческую. Экономический аргумент сработал.

"Цель предложения – постепенное и безопасное открытие границ для стран за пределами ЕС, с перезапуском туризма, особенно в летний сезон, а также бизнес-путешествий, чтобы подтолкнуть восстановление европейской экономики". Это цитата из проекта, который утвердила Еврокомиссия, и он определяет основные параметры будущей системы:

1) и туризм, и рабочие командировки будут разрешены;

2) это не жест помощи, потому что иностранные путешественники нужны самому Евросоюзу;

2) поэтому границы ЕС хотят открыть как можно скорее (в идеале – начать уже в июне);

3) но открытие не будет одномоментным, и вопрос в том, когда и при каких условиях новые правила распространятся также и на украинцев.

Далее мы ответим на эти вопросы; объясним, есть ли шанс путешествовать без вакцинации; как ездить с детьми; выясним, не станет ли сложнее тем, у кого и сейчас есть право на пересечение границы, и так далее.

Цель – до 3000 заболевших в сутки

Чтобы не упустить летний туристический сезон, в ЕК идут по самой быстрой возможной процедуре утверждения новых правил. Проект подали 3 мая, 4 и 5 уже состоялись первые консультации, и вскоре его вынесут на голосование. Вполне реально, что новые правила заработают уже в июле. И хотя определенные изменения в документе еще будут (например, в разделе о детских путешествия), его следует анализировать уже сейчас. Основные параметры новых правил наверняка останутся без изменений.

Брюссель предлагает два возможных основания для открытия границ.

Прежде всего, ЕС даст разрешение на въезд из тех стран, где уровень заболеваемости COVID-19 относительно невысок (до 100 новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней), и при этом проводится достаточно тестов, чтобы доля положительных не превышала 4%.

Для таких стран порядок въезда может быть почти таким же, как и до пандемии – без самоизоляции, с любой целью въезда (хотя не исключено, что отдельные государства или авиалинии будут требовать от пассажиров из таких стран отрицательный тест или справку о вакцинации).

Попасть в такой "белый список" – идеальный вариант для Украины.

Но это – почти нереально.

Даже если закрыть глаза на то, что официальная украинская статистика по количеству больных занижена, она все равно в четыре раза выше установленного в ЕС уровня и составляет около 400 случаев на 100 000 населения. Чтобы претендовать на попадание в "белый список", нам надо фиксировать менее 3000 новых случаев ежедневно в течение двух недель. Такого в Украине не было с прошлого лета!

При этом любимый рецепт нашего Минздрава – "меньше тестируешь, лучше статистика" – не сработает. Напротив, по критериям ЕС тестирование необходимо нарастить. Потому что сейчас недельная позитивность тестов в Украине – под 25%, это в шесть раз выше установленного европейцами уровня.

Словом, шансы на попадание Украины в "белый список" – очень невысоки.

И здесь сразу надо отметить: показатель в 100 случаев словно специально подогнан под статистику... России! Ведь эта страна – одна из двух, расположенных в Европе за пределами ЕС, где официальная заболеваемость близка к такому уровню, и это может быть не случайным совпадением. Россия – очень крупный туристический рынок, и привлечение туристов оттуда остается приоритетом для той же Греции.

Тем более, что второй критерий въезда – "для вакцинированных туристов" – РФ гарантированно проваливает.

Вакцинация для въезда: какие условия будут действовать для украинцев

К счастью, ЕС планирует открыть границы даже для туристов из тех стран, где заболеваемость остается высокой (то есть в том числе – для нас).

Одобренный Брюсселем проект содержит четкое обязательство для стран-членов ЕС открыть границы для тех иностранцев, кто завершил вакцинацию, а также избавить их от требований по самоизоляции и т.п., если такие требования сняты для путешествующих внутри Евросоюза.

Но есть важные детали: какие именно вакцины будет признавать Евросоюз как достаточные для въезда, а также как доказать на границе, что ты действительно вакцинирован.

Начнем с последнего.

Сейчас тем украинцам, кто уже получил укол, зачастую не выдают никаких справок, или же выдают бумажки, которые точно не убедят пограничников.

Я тепер як той наш дворовий пес Сірко. Вакцінований, чипований. Posted by Dmitry Chaplinsky on Friday, 30 April 2021

Это – "справка" об уколе первой дозой AstraZeneca, но и тем, кто получил вторую (а их уже несколько сотен), не дают ничего более убедительного. Это еще не повод кричать о "зраде" – на самом деле и в государствах ЕС со справками о вакцинации пока не все хорошо; время от времени появляются даже истории о "продаже справок" (да, в ЕС тоже есть те, кто не хочет вакцинироваться и готов дать взятку, чтобы избежать этого: просто таких людей там гораздо меньше, чем в Украине).

Впрочем, уже известно, что в ближайшее время заработает панъевропейская система так называемых "цифровых паспортов вакцинации" для жителей ЕС; решение о ней находится на этапе одобрения.

Эти "ковидные паспорта" – тема для отдельной статьи, а для нас важна одна деталь: ЕС требует, чтобы другие страны оформляли свои справки о вакцинации по тем же требованиям, которые действуют для его паспортов. Прежде всего – чтобы на них был QR-код, который будет вести в базу данных вакцинации и позволит пограничнику проверить, действительно ли турист получил обе дозы вакцины и когда именно.

В Украине сейчас такой системы нет.

И если правительство хочет, чтобы Шенген снова открылся для украинцев, ее нужно как можно быстрее создать.

Надеемся, это произойдет вовремя.

А теперь – о вакцинах, которые позволят въезжать в ЕС.

Еврокомиссия делит их на три группы: одобренные для применения в Евросоюзе; имеющие одобрение ВОЗ, но не имеющие отдельного допуска в ЕС; все остальные. И только последняя группа вакцин вообще не будет приниматься во внимание.

И тут – привет тем государствам, которые одобрили закупку российского "Спутника". Он не будет давать разрешения на пересечение европейской границы.

В то время как Россия рассказывает о "самой эффективной в мире вакцине", эксперты ВОЗ уже несколько раз отказывались перевести "Спутник V" даже на промежуточные этапы процедуры его принятия, о чем свидетельствуют официальные документы организации.

Россия в течение нескольких месяцев не может предоставить данные по тестированию вакцины, из-за чего ВОЗ уже распланировал проверки, которые пройдут не раньше июня... Словом, процесс затянется. И это – одна из возможных причин, почему в ЕС могут стремиться завести Россию в "белый список". Поскольку возможности дать разрешение на въезд для "вакцинированных" туристов из РФ не предвидится.

Путешествия благодаря Венгрии?

Впрочем, вернемся к другим вакцинам – а значит, и к Украине. Наша страна пока что завезла четыре Covid-вакцины: Pfizer, корейскую AstraZeneca, индийскую AstraZeneca (Covishield) и китайскую Sinovac. И между ними есть разница.

Две первые используются самим Евросоюзом, третья – получила одобрение ВОЗ, но процедуры в ЕС не завершила. Китайская – формально еще не имеет одобрения ВОЗ, но очень похоже, что получит его в течение нескольких недель или даже дней. Документы самой ВОЗ прогнозируют решение "в начале мая", и есть все основания ожидать, что оно будет положительным (возможно, с исключениями для пожилых людей).

Итак, по новым правилам, государства Шенген+ будут обязаны открыть границы для туристов из Украины, завершивших вакцинацию Pfizer и AstraZeneca, и имеют право открыться для тех, кто сделал уколы Covishield и Sinovac. Есть все основания рассчитывать, что по факту – возможно, не сразу – даже китайская вакцина получит это разрешение.

Во-первых, напомним, что открытие европейской границы нужно прежде всего не нам, украинцам – этого требуют бизнесы ЕС, которым нужно привлечь туристов. Например, из Британии или из Канады – а эти страны также вакцинируют своих граждан одобренной ВОЗ индийской вакциной.

Во-вторых, как ни странно, союзником Украины окажется... Венгрия!

Венгерские власти, которые закупали все имеющиеся на рынке вакцины, включая китайские, сейчас ведут свою "войну" с Брюсселем по этому поводу и гарантированно будут признавать самый широкий возможный перечень вакцин для въезда в свою страну. Включая Covishield и Sinovac.

А это значит, что украинцы, вакцинированные ими, при всех раскладах будут иметь право въехать в Венгрию, а уже оттуда без проверок путешествовать по странам Шенгена – то ли самолетом, то ли автомобилем. В ЕС это прекрасно понимают и осознают, что эти ограничения будут бессмысленными.

Кроме того, широкий перечень вакцин почти гарантированно с самого начала будет давать право на въезд в туристические страны ЕС, например Грецию, Италию и др.

И единственной ложкой дегтя в этой истории является то, как продвигается вакцинация в Украине. В последние дни она резко ускорилась, и многие уже получил первый укол через семейного врача; но дальше нужно будет "уколоться" во второй раз. И только через 14 дней после этого Шенген будет открыт для путешествий. Завершить эту процедуру летом – непростая задача...

Исключения в обе стороны

Впрочем, даже справки о вакцинации не снимают всех вопросов. Например, детей пока не вакцинируют от Covid: в Украине, так же как и в ЕС, вакцинация разрешена с 18 лет (как исключение, Pfizer в ЕС разрешено применять с 16 лет, но массовая вакцинация подростков не ведется).

Поэтому Еврокомиссия предлагает специальный исключение – детям, которые путешествуют с вакцинированными родителями, должен быть разрешен въезд со свежим ПЦР-тестом. Впрочем, как это будет работать на практике, остается неясно – проекту в этой части не хватает конкретики (вероятно, она появится в процессе утверждения документа в Совете ЕС, в таком случае "Европейская правда" опубликует инструкцию о том, как это будет работать – подпишитесь на наш Youtube-канал, чтобы получить ее).

Это – первое исключение из правил, но не последнее.

Хорошая новость для тех, кто уже сейчас, в пандемию, имеет право на въезд в Шенген – например, работает, учится в ЕС или там живут близкие родственники. Появление в законодательстве ЕС нормы о вакцинации не изменит для вас условия въезда. Проект четко подчеркивает, что все причины, которые позволяли въезд в разгар пандемии, должны оставаться в силе, и путешествующих не будут принуждать к вакцинации для пересечения границы.

Но чтобы подтолкнуть и эти категории вакцинироваться, страны ЕС могут вводить для них дополнительные стимулы – например, тем, кто вакцинирован, позволят не сидеть в самоизоляции или не сдавать тесты перед /после прибытия. Причем для этой цели подходить все вакцины, одобренные ВОЗ (в том числе Covishield и, в случае завершения процедуры, Sinovac) – так уже записано в проекте новых правил.

Поэтому, если хотите ездить в ЕС и можете вакцинироваться (но не "Спутником", конечно) – непременно сделайте это. Это точно поможет.

И, наконец, негативное исключение.

Никто не знает, как будет развиваться эпидемия, и ЕС не исключает необходимости вновь закрыть границы для отдельных стран, если там появятся новые опасные штаммы Covid-19 (например угрожающие вакцинированным). Для этого в новых правилах предусмотрен механизм быстрого и "направленного" введения ограничений.

Многих интересует, смогут туристы поехать в Шенген по безвизу, только с отрицательным ПЦР-тестом (так в нешенгенские страны ЕС - Кипр, Хорватию). К сожалению, такая возможность по новым правилам доступна только странам из "белого списка", где вспышка эпидемии прошла и проводится массовое тестирования. Украине, исходя из провальной работы МОЗ по тестированию, на это не стоит рассчитывать.

К сожалению, "возврат к нормальности" международных путешествий еще не близок. Но в ЕС понимают, что держать границы закрытыми до завершения пандемии – не вариант, и сами ищут возможность для их открыть. В том числе – для безвизовых путешествий из Украины.

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Автор: Сергей Сидоренко,

видео: Владимир Олейник,

"Европейская правда"