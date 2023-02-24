Підтримати Україну і покарати агресора: які задачі стоять перед Європою

24 лютого 2022 року світ, який ми знали, докорінно змінився.

У той день, і відтоді щодня, життя мільйонів українських родин розбилися на друзки. Багатьом довелося в одну мить покинути все. Вісім мільйонів українців, що становить одну п'яту населення країни, були змушені полишити свої домівки та шукати притулку в Європейському Союзі. Ще шість мільйонів стали внутрішньо переміщеними.

Світ змінився і для всіх нас: ми є свідками жорстокості, несправедливості, кричущого порушення міжнародного права, терору, неповаги прав людини, воєнних злочинів, які рік по тому все ще чиняться на суверенній українській території.

Ми всі хочемо миру. Українці – найбільше.

Уся європейська ідея заснована на мирі. Але без свободи та без справедливості взагалі не може бути миру.

Лише два тижні тому, виступаючи в Європейському парламенті, президент Зеленський окреслив, що він бачить Європу як континент, пронизаний правилами, цінностями, рівністю та справедливістю, і як місце, де Україна – непорушно вдома. Натомість Кремль, за його словами, робить усе можливе, щоб знищити європейські цінності.

Тому ми й надалі будемо разом з Україною.

Українці залежать від цього. Європа залежить від цього. Мир залежить від цього.

Ми підтримуємо незліченну кількість сімей, які виявилися позбавлені всього. Ми разом з українськими силами оборони, які борються за свободу, демократію та світовий порядок, заснований на правилах.

Ми – з тими, хто бореться за нас.

Ось чому Європейський парламент закликає до створення Спеціального трибуналу, який зможе притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах – злочинах, які не мають терміну давності.

Злочинах, на які ми не можемо закрити очі.

Ось чому Європейський Союз повинен просувати санкції проти Росії, фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконну війну Путіна. І ось чому ми повинні чинити тиск на інші країни та приватні компанії, які все ще ведуть справи з Кремлем.

Не може бути звичного ведення справ з Росією.

Забігаючи наперед, Європейський парламент хоче розпочати підготовку до дня визволення.

Задля членства України в ЄС.

Це – та мета, до досягнення якої кожна країна-кандидат має свій шлях, але задля якої нам слід якомога швидше розпочати переговори.

Перспектива членства допоможе Україні не лише морально та символічно, але також на тому етапі, коли буде йтися про відбудову вільної України.

Це стосуватиметься не лише масштабної відбудови фізичної інфраструктури України, а й відновлення її адміністративної системи, систем управління та правосуддя. Це потребуватиме наполегливої роботи та складних реформ. Це вимагатиме змін і сміливих рішень.

Європейський парламент і численні програми ЄС можуть допомогти у цьому.

Але якщо минулий рік щось довів – то це те, що українці є одним із найсміливіших, найстійкіших і вражаючих прикладів народу, який бореться та долає труднощі. Вони заслуговують на нашу непохитну підтримку.

Ми разом.

Україна – це Європа. Європа – це Україна.

Авторка: Роберта Метсола,

президентка Європарламенту