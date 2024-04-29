Україна та США провели треті переговори про безпекову угоду

Представники України та Сполучених Штатів 29 квітня провели третій раунд переговорів щодо "підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Офіс президента.

Під час переговорів сторони "предметно обговорили" текст проєкту угоди та скоригували алгоритм подальших дій, ідеться в повідомленні ОП.

Голова Офісу Андрій Єрмак, який очолив українську делегацію, висловив сподівання, що після ухвалення в Конгресі США додаткового фінансування України прогрес в укладанні угоди прискориться.

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Востаннє про переговори між Києвом і Вашингтоном щодо безпекової угоди повідомлялось у січні.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.