Поддержать Украину и наказать агрессора: какие задачи стоят перед Европой

24 февраля 2022 года мир, который мы знали, в корне изменился.

В тот день, и с тех пор каждый день, жизни миллионов украинских семей разбились вдребезги. Многим пришлось в один момент бросить все. Восемь миллионов украинцев, что составляет одну пятую населения страны, были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в Европейском Союзе. Еще шесть миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

Мир изменился и для всех нас: мы стали свидетелями жестокости, несправедливости, вопиющего нарушения международного права, террора, неуважения прав человека, военных преступлений, которые год спустя все еще совершаются на суверенной украинской территории.

Мы все хотим мира. Украинцы – больше всего.

Вся европейская идея основана на мире. Но без свободы и без справедливости вообще не может быть мира.

Всего две недели назад, выступая в Европейском парламенте, президент Зеленский отметил, что он видит Европу как континент, пронизанный правилами, ценностями, равенством и справедливостью, и как место, где Украина – незыблемо дома. При этом Кремль, по его словам, делает все возможное, чтобы уничтожить европейские ценности.

Поэтому мы и дальше будем вместе с Украиной.

Украинцы зависят от этого. Европа зависит от этого. Мир зависит от этого.

Мы поддерживаем бесчисленное количество семей, которые оказались лишены всего. Мы – вместе с украинскими силами обороны, которые борются за свободу, демократию и мировой порядок, основанный на правилах.

Мы – с теми, кто борется за нас.

Вот почему Европейский парламент призывает к созданию Специального трибунала, который сможет привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях – преступлениях, у которых нет срока давности.

Преступлениях, на которые мы не можем закрыть глаза.

Вот почему Европейский Союз должен продвигать санкции против России, физических и юридических лиц, которые поддерживают незаконную войну Путина. И вот почему мы должны оказывать давление на другие страны и частные компании, которые все еще ведут дела с Кремлем.

Не может быть привычного ведения дел с Россией.

Забегая вперед, Европейский парламент хочет начать подготовку ко дню освобождения.

Ради членства Украины в ЕС.

Это – та цель, к достижению которой у каждой страны-кандидата – свой путь, но ради которой нам следует как можно скорее начать переговоры.

Перспектива членства поможет Украине не только морально и символически, но также на том этапе, когда речь будет идти о восстановлении свободной Украины.

Это будет касаться не только масштабного восстановления физической инфраструктуры Украины, но и восстановления ее административной системы, систем управления и правосудия. Это потребует упорной работы и сложных реформ. Это потребует изменений и смелых решений.

Европейский парламент и многочисленные программы ЕС могут помочь в этом.

Но если прошлый год что-то доказал – так это то, что украинцы – один из самых смелых, стойких и впечатляющих примеров народа, который борется и преодолевает трудности. Они заслуживают нашей непоколебимой поддержки.

Мы вместе.

Украина – это Европа. Европа – это Украина.

Автор: Роберта Метсола,

президент Европарламента