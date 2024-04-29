Президент і прем'єрка Литви – за допомогу Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку

Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте вважають, що Вільнюс повинен допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном.

Про це вони сказали під час дискусії на радіо LRT, повідомляє "Європейська правда".

На думку Науседи, Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб "запросити своїх молодих чоловіків служити батьківщині". "Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах", – вважає він.

Своєю чергою прем'єрка Литви допускає деякі кроки з боку країни для допомоги Україні в поверненні чоловіків.

Реклама:

"Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання", – допустила вона.

Водночас Шимоніте додала, що ці заходи мають обговорюватись і на рівні ЄС з огляду на те, що на його території діє режим тимчасового захисту для українців.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Читайте також: Справедливість, що шкодить. Які наслідки матиме рішення про "покарання" українців за кордоном.