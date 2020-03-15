15 речей, які потрібно знати про закритий кордон України

Стрімке поширення коронавірусної інфекції у світі стало глобальним викликом для всього людства. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що саме Європа стала епіцентром пандемії COVID-19.

Країни по всьому світу вживають надзвичайних заходів для запобігання поширенню інфекції та захисту населення від наслідків хвороби. Та оскільки від коронавірусної інфекції ще не існує вакцини, найефективнішими засобами протидії пандемії є обмеження пересування людей і режим карантину.

Україна також ухвалила рішення про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України нового коронавірусу.

МЗС робить усе можливе для захисту та допомоги громадянам України за кордоном та роз’яснює, що треба знати про надзвичайні заходи. Нижче – відповідь на важливі запитання про карантин та обмеження в’їзду

Текст, підготовлений МЗС, подається із незначними редакційними правками та поясненнями деяких деталей від "Європейської правди".

1) Коли Україна закриває кордони на в’їзд?

На початку доби, о 0:00 16 березня 2020 року і до початку доби 3 квітня припиняється в’їзд іноземців та осіб без громадянства на територію України (окрім тих іноземців, що маю право на проживання в Україні).

Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена залежно від ситуації з поширенням коронавірусу в світі.

2) Чи зможуть повернутися громадяни України?

Так, усі громадяни України мають право на перетин кордону для повернення на територію України, хоча частина прикордонних пунктів буде закрита.

Та хоча в’їзд для громадян України закриватися не буде, регулярне пасажирське сполучення буде припинене; про це детальніше далі.

3) Заборона діє тільки на в’їзд чи також на виїзд з України?

Станом на зараз Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але зважайте на те, що інша країна, до якої ви прямуєте, може мати обмеження на в’їзд. (Від ЄП: зважайте також на заборону з боку транзитних країн. Так, через це днями 120 українців застрягли на "нейтральній смузі" між Італією і Словенією.)

Оперативну інформацію щодо заходів, які вживаються іноземними державами з протидії поширенню COVID-19, можна знайти на сайті МЗС.

4) Чи є ті іноземці, які все ж зможуть потрапити в Україну?

За загальним правилом, вʼїзд заборонений іноземним громадянам або особам без громадянства, які не мають права на постійне або тимчасове проживання в Україні. Ті іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть перетинати кордон так само, як і громадяни України.

Також в'їзд дозволено для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей.

Іноземці, що є членами екіпажів суден, автомобілів, літаків, зможуть заходити на територію України, але мають пройти додаткові обстеження.

Крім того, можливі виняткові дозволи для певних груп іноземців – наприклад, якщо буде необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців. Рішення про їх допуск ухвалюватиме МЗС разом з Державною прикордонною службою.

5) Коли припиняться пасажирські рейси з інших держав до України?

Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення від початку доби 17 березня до 3 квітня.

Крім того, у цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для залізничного та автобусного сполучення.

6) Що робити українцям, які опинилися за кордоном у відпустці чи відрядженні і мали повертатися додому в найближчі два тижні?

Є кілька шляхів повернення.

Спробуйте знайти спосіб повернутися в Україну рейсом, який перетинає кордон до 0:00 у ніч на 17 березня. Якщо це не вдається зробити, зареєструйтеся в системі ДРУГ. Це спеціальна система Міністерства закордонних справ України, в яку ви вносите свої дані і повідомляєте МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні. Наприклад, списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності у період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи. (примітка ЄП: зараз реєстрація у системі працює із проблемами через перенавантаження, але в МЗС обіцяють вирішити проблему) Зверніться до посольства або консульства у вашій країні перебування за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці, електронною поштою, чи на їхніх сторінках у соцмережах. Іноді через занадто високу кількість користувачів система може "зависати", а гарячі лінії виявляються занадто "гарячими". Ми перепрошуємо і просимо вас з розумінням ставитися до цих ситуацій.

7) Скільки коштує дзвінок на гарячу лінію МЗС України з-за кордону?

За домовленістю між МЗС України та українськими мобільними операторами дзвінки з мобільних телефонів у роумінгу на гарячу лінію МЗС безкоштовні.

8) Чи є шанс на повернення в Україну тих, хто не встиг до 17 березня?

Усім, хто не встигне повернутись до України до 17 березня з об'єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини тощо), Міністерство закордонних справ України рекомендує звернутися до українських консульств.

МЗС докладе всіх зусиль, щоб допомогти тим, хто потребує, терміново повернутися в Україну до завершення періоду обмежень. Актуальна інформація буде надаватися на регулярній основі через усі офіційні канали комунікації, а також через закордонні дипломатичні установи.

9) Як працюватимуть пункти пропуску?

Згідно з рішенням Уряду, продовжують працювати 123 пункти пропуску. 107 пунктів пропуску до 3 квітня припиняють свою роботу.

Повний перелік закритих пунктів пропуску, а також пунктів пропуску, в яких припинено пішохідне сполучення, можна знайти на сайті Кабінету міністрів України.

10) Чи повинні люди, які в’їжджатимуть на територію України, пройти додаткові обстеження?

У тих пунктах пропуску на кордонах, які продовжують працювати, працюють спеціально створені санітарні відділи.

По поверненню з країн, де відповідно до даних ВООЗ склалась несприятлива епідситуація у зв’язку з поширенням коронавірусу, усі громадяни проходитимуть температурний скринінг і вживатимуться відповідні заходи - людину направлятимуть на самоізоляцію вдома протягом 14 днів, за необхідності - в медзаклад.

11) Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном і не можете зв’язатись із консульством через перевантаженість гарячої лінії?

Зайдіть на сторінку посольства чи консульства України у вашій країні перебування. На ній ви знайдете адресу електронної пошти та посилання на сторінки у соцмережах.

Ви можете написати своє звернення на цю адресу чи в повідомлення цих сторінок. Навіть на вихідних, ввечері чи вночі. Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видане спеціальне розпорядження МЗС. Хоч і з чергою, але телефон гарячої лінії також продовжує працювати: +38 (044) 238-16-57.

Ми перепрошуємо, якщо одразу не можемо відповісти вам, або наші можливості не відповідають вашим очікуванням. Але запевняємо, що Міністерство закордонних справ України робить усе, що в наших силах, щоби надати вам необхідну допомогу.

12) Чи змінюється режим роботи посольств та консульств?

МЗС України в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції по всьому світу повідомляє, що закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян.

Особлива форма роботи передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі, крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов'язані з пандемією.

Закордонні дипломатичні установи (ЗДУ) у цей період будуть опрацьовувати звернення щодо оформлення:

посвідчень особи на повернення в Україну для тих, хто повертатиметься у наступні тижні; оформлення набуття громадянства України дітям, народженим у країні перебування, для оформлення їм посвідчення особи на повернення в Україну у разі реальної необхідності такого невідкладного повернення; у виняткових випадках – для забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за рішенням керівника ЗДУ будуть оформлюватися візи для в’їзду в Україну.

Особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян, триватиме з неділі, 15 березня, до п’ятниці, 20 березня 2020 року включно.

13) Які звернення тимчасово не будуть оброблятися через надзвичайну ситуацію?

Звернення громадян до консульських установ, які тимчасово не будуть оброблятись через надзвичайну ситуацію:

– оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

– посвідчень особи на повернення в Україну, за винятком втрати/відсутності паспортних документів, реальної необхідності громадянина повернутися в Україну; у інших критичних для громадян України випадках за рішенням керівника ЗДУ;

– прийняття на консульський облік;

– питання нотаріату (крім форс-мажорних випадків, наприклад завірення документів про смерть, необхідних для транспортування померлих, заяв про виїзд дітей тощо), РАЦС, витребування, легалізації документів;

– питання громадянства, за винятком оформлення набуття громадянства України за народженням дітям, народженим у країні перебування, та у зв’язку з оформленням їм посвідчення особи на повернення в Україну у разі реальної необхідності повернутися в Україну;

– оформлення віз для в’їзду в Україну чи транзитного проїзду через її територію, за винятком випадків необхідності забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за рішенням керівника ЗДУ;

– засвідчення офіційних документів апостилем та в порядку консульської легалізації (для представництв МЗС на території України);

– відвідування затриманих/заарештованих тощо;

– запити на виїзні консульські обслуговування.

Після повернення до штатної роботи всі запити будуть оброблені.

14) Що робити, якщо ви в цьому переліку не знайшли відповіді на питання, що вас турбує?

Звертайтесь до дипломатичної установи у вашій країні, на гарячу лінію МЗС України за номером +38 (044) 238-16-57 або напишіть електронний лист на цю пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Інформація оперативного штабу МЗС України щодо коронавірусу та ситуації з громадянами України за кордоном поширюється у Twitter, Facebook, Telegram.

15) Як уберегти себе та своїх рідних?

– Уникайте контакту з людьми із симптомами застуди чи ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.

– Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям. Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму допомагають у цьому.

– Мийте часто руки з милом упродовж як мінімум 20 секунд або користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%.

– Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.

– Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

– Дезінфікуйте поверхні та упаковку, яких торкаєтеся.

– Скасовуйте події, що передбачають великі скупчення людей.

– Працюйте з дому за будь-якої можливості.

– Вчасно звертайтеся до лікаря. У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Більше інформації про коронавірус - на сайті covid19.com.ua та в телеграм-каналі МОЗ України

МЗС буде регулярно будемо оновлювати інформацію, а "Європейська правда" – публікувати її.