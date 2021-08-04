5 кроків до покарання Лукашенка: як Україні реагувати на смерть білоруського опозиціонера

Світ вже був свідком того, як російські спецслужби займалися вбивствами противників Путіна, а Велика Британія неочікувано стала ареною для політичної розправи.

Тепер настала черга України.

Трагічна смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова – жахливий прецедент, який може пришвидшити падіння політичного режиму Лукашенка.

Звичайно, якщо будуть отримані чіткі докази того, що за цією смертю стоїть саме самопроголошений президент Білорусі.

Проте вже зараз виглядає так, ніби Александр Лукашенко вирішив "перевершити" свого північного візаві Владіміра Путіна у питанні тиску на активну частину суспільства, яка виступає за зміни у власній країні.

Тим більше, це не перший приклад його помсти. Після примусової посадки у Мінську рейсового літака Ryanair та арешту опозиціонера Романа Протасевича проти режиму Лукашенка були введені потужні секторальні санкції. Проте це не зупинило його – нещодавно увесь світ був шокований ситуацією з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку "ввічливі" люди намагалися силоміць вивезти з Токіо у Мінськ після її публічної критики на адресу так званого Національного олімпійського комітету Білорусі.

Виглядає, що дехто у Мінську відчув свою абсолютну безкарність і не зупиниться ні перед чим у намаганні втриматися за владу.

Режим Лукашенка встановлює все нові й нові "рекорди" – тепер там намагаються створити цілковитий аналог КНДР у центрі Європі.

І це – ще один тест на міцність для всього цивілізованого світу.

Українські правоохоронні органи та спецслужби зобов’язані розслідувати вбивство (по-іншому це важко назвати) білоруського активіста та дати відповіді на численні запитання. Швидше за все, українські громадяни стали свідками того, як спецслужби іноземної держави здійснили злочин на території України.

Якщо будуть знайдені факти та докази того, що це білоруський або російський слід, смерть Шишова має стати для Лукашенка персональною "справою Скрипалів". Подібне свавілля не повинно мати місця у сучасному світі, а наявні санкційні обмеження варто буде максимально розширити.

Міжнародна спільнота та український політичний істеблішмент не мають залишити таку ситуацію поза увагою. Потрібно продемонструвати, що вихід за межі "червоних" ліній матиме дуже серйозні наслідки для будь-кого.

Не має залишатися осторонь і Україна. Суспільство та влада повинні бути єдиними та жорстко відповісти на подібні ді.

Що варто робити у такій ситуації?

1. Треба якнайшвидше розірвати дипломатичні відносини з режимом Лукашенка.

Україна підтримує білоруський народ у їхньому прагненні жити в цивілізованій, демократичній та безпечній державі. Ми прагнемо мати стабільного та врівноваженого сусіда на власних кордонах, що видається малоймовірним у світлі останніх подій у Білорусі.

2. Ввести додаткові санкції на імпорт білоруської продукції в Україну. Досить мислити стереотипами про "стратегічну незамінність" Білорусі для України.

Якщо товарообіг між країнами знаходить на рівні $4,5 млрд, то $3 млрд доларів припадає саме на білоруський експорт.

Лукашенко розуміє, що він залежний від України, транзиту нафтопродуктів й калійних добрив, заміну яким ми можемо знайти в короткостроковій перспективі.

В цьому аспекті попередні рішення офіційного Києва щодо введення спеціального 35% мита на імпорт білоруської машинобудівної продукції в Україну та закриття авіаційного простору виглядають цілком виправданими.

Якщо будуть знайдені конкретні факти можливої участі білоруських спецслужб у справі вбивства Шишова, відповідь з боку України повинна бути максимально серйозною.

3. В рамках спільних ініціатив Люблінського трикутника закликати Євросоюз негайно накласти санкції на газопровід "Ямал", який транзитує через територію Білорусі 39 млрд кубометрів російського газу.

Нехай режим у Мінську відчує економічні наслідки від подібних провокацій, а Російська Федерація звертається до України з проханням бронювати додаткові пропускні потужності української ГТС.

4. Правоохоронним органам – надати персональну охорону для активістів "Білоруського дому", а громадським організаціям, політикам і небайдужим діловим колам – консолідуватися навколо організаційної та фінансової підтримки установи.

5. Українська влада повинна надати всю необхідну підтримку білоруським громадянам та бізнесу, які опинилися під шаленим адміністративним тиском та вимушені залишати власну країну через свідому громадянську позицію.

Головне, ми повинні зробити все від себе залежне, щоб ці люди почувалися повністю захищеними на території нашої держави.

Щирі співчуття родині загиблого та усій Білорусі…

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