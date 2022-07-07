Рішення на користь РФ: чому інвестиції у видобуток газу вважатимуть "зеленими"

Європейський парламент прийняв досить суперечливе рішення – визнати інвестиції у викопний газ "зеленими" та дружніми до довкілля.

6 липня Європарламент не зміг накласти вето на таку пропозицію Єврокомісії. Лише 278 членів Європарламенту з усього політичного спектра проголосували проти пропозицій Єврокомісії, витримавши лобіювання з боку індустрії викопного палива і атомної промисловості. Ще 33 утрималися.

Це досить небезпечно, адже план Європейської комісії класифікувати газ як "сталий" енергоресурс фінансуватиме диктаторів на кшталт Путіна, їхню військову агресію та руйнуватиме кліматичні цілі ЄС щодо декарбонізації та досягнення нульових викидів.

При цьому ці плани були підтримані Україною – напередодні вирішального голосування відповідний лист направив український міністр енергетики Герман Галущенко.

Кому потрібен "зелений" газ?

Спочатку – про український вимір цього скандалу.

За день до голосування Герман Галущенко надіслав листа депутатам Європарламенту з проханням не заперечувати проти пропозиції Єврокомісії включити газові та атомні проєкти в інвестиційну таксономію ЄС.

При цьому залишається незрозумілим, як загальна інформація про енергетичний сектор України, наведена в листі пана Галущенка до євродепутатів, може виправдати твердження про те, що "зелене відмивання" (greenwahsing) газу якось допоможе Україні.

По-перше, щоб почати післявоєнну відбудову, Україні потрібно спочатку виграти війну проти Росії, яка використовує газ як свою ключову геополітичну зброю.

Хибний "зелений" ярлик слугуватиме камуфляжем для неї.

По-друге, в майбутньому енергетична безпека України не зможе покладатися на розширення газової інфраструктури, яка за своєю природою є критично вразливою до військових атак, таких як ракетні удари, артилерія чи авіаційні бомбардування.

"Зелений" ярлик для газу в першу чергу буде просувати будівництво газових електростанцій в ЄС, а не інвестиції в Україну.

Пріоритетні інвестиції в процес післявоєнної реконструкції мають бути спрямовані на децентралізоване та стійке виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії, а також на зміцнення національної та місцевої мережевої інфраструктури (підземні кабелі тощо) та розгортання акумуляторних накопичувачів.

Це можливо і треба робити вже зараз, що крок за кроком робитиме нас сильнішими та допоможе здобути рішучу та повну перемогу над РФ.

Україні знадобиться величезна фінансова підтримка для впровадження положень Пакета чистої енергії (Clean Energy Package), що передбачають створення відкритої, сталої та демократичної енергетичної системи на користь європейських громад, а не диктаторів та корпорацій.

Але це можливо лише за умови послідовної та справді "зеленої" інвестиційної таксономії ЄС.

Варто нагадати, що у Кремлі вважали своїм великим успіхом проєкт рішення внести газ та атомну енергетику в інвестиційну таксономію ЄС, який був представлений Єврокомісією 2 лютого.

Коментуючи це рішення, міністр енергетики РФ заявляв що воно відкриває "низку можливостей" для Росії. Як стверджує The Guardian, Путін радісно потирає руки після такого голосування.

Тепер міністр енергетики України сприяє тому, щоб цей успіх закріпився. Чим він керувався у своєму раптовому політичному випаді та чи узгоджував свої дії з урядом, залишається незрозумілим, як і те, чи буде відновлення України "зеленим".

Цілі та цінності ЄС під загрозою

Початково заявлена ​​мета таксономії ЄС полягала в тому, щоб "надати компаніям, інвесторам і політикам відповідні орієнтири щодо того, яка економічна діяльність може вважатися екологічно стійкою".

Це мало б означати не більше і не менше, як прозорі та чітко окреслені критерії для екологічної та соціальної відповідальності інвесторів. При цьому механізми обмеження чи заборони фінансування проєктів, які критеріям не відповідають, не закладалися.

Документ викликав суперечки з моменту його публікації в грудні 2021 року.

Фінансисти кажуть, що включення викопного газу в "зелену" таксономію є глибоко суперечливим і лише створить невпевненість для інвесторів щодо того, що є справді сталим.

Групи інвесторів, такі як Net Zero Alliance, називають цю пропозицію "такою, що збиває з пантелику".

Екологічні активісти кажуть, що класифікація викопного газу як сталого джерела енергії призведе до того, що Європа не зможе досягти своїх цілей із декарбонізації та досягнення нульових викидів.

Навіть Росія та Китай не включають газ у власні переліки "сталих" екологічно та соціально відповідальних інвестицій.

Тож якщо Єврокомісія не змінить свій підхід та буде включати газ, ЄС втратить глобальне лідерство в питаннях протидії змінам клімату, перетворюючи Європейський Зелений курс на фарс.

Боротьба триває

Попри все, зміни до законодавства про таксономію щодо визнання газу та атомної енергетики зеленими не отримали підтримки більшості депутатів ні на голосуванні на спільному засіданні економічного та екологічного комітетів (вони проголосували проти та рекомендували накласти вето), ні на загальному у сесійній залі Європарламенту, де більшістю є 353 голоси.

Цю ініціативу підтримало лише 328 голоси, що не є більшістю. Більше 40% усіх членів Європарламенту – з усього політичного спектра – виступили за відхилення пропозиції визнати викопний газ "зеленим".

Єврокомісія не може ігнорувати їхні голоси, а також голоси десятків тисяч українців, які підписали петицію "Razom We Stand" проти включення газу до "зеленої" таксономії.

Отже, штучне надання "зеленого" ярлику викопному газу не є демократично прийнятим рішенням та порушує фундаментальні принципи та цінності ЄС.

Пол Танг, лідер переговорної групи з питань "зеленого" фінансування, разом з іншими членами Європейського парламенту будуть позиватися проти Комісії.

Коаліція громадських організацій на чолі з Greenpeace також готує позов до суду.

Громадськість та демократичні сили за необхідності задіють судову гілку влади, щоби привести до тями керівництво ЄС, яке, схоже, не усвідомлює можливих наслідків.

Світ змінився після того, як Росія почала широкомасштабне вторгнення до України у лютому. Але пропозиції змін до таксономії ЄС не змінилися, попри те, що Путін використовує газ та ядерну енергетику як свою геополітичну зброю проти Європи.

Це необхідно виправити. Зараз, поки не пізно. Доти, поки Європа не позбавиться залежності від викопного газу, Росія зможе розпалювати війну, залякувати та погрожувати іншим країнам.

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