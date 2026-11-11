Зеленський розповів, що чекає почути від Віткоффа та Кушнера після їх зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів в Абу-Дабі спецпредставники президента США вирушили до Владіміра Путіна з конкретикою, і він розраховує, що після перемовин із ним вони прибудуть на зустріч до Дубліна у четвер також з конкретикою.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у Дубліні у середу ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що його зустріч зі спецпосланцями президента США очікується у четвер ввечері у столиці Ірландії. Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть туди після переговорів з Владіміром Путіним в Росії у першій половині дня.

"Американці полетіли з конкретикою до Путіна. Мені б дуже хотілось, щоб вони прилетіли з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю, але надія є", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз сторони працюють над тим, аби досягти конкретного результату у мирному процесі до кінця року, та поділився очікуваннями від зустрічі з Віткоффом і Кушнером в Дубліні. За словами глави держави, від американських перемовників він розраховує отримати реакцію російської сторони на питання, які були підняті під час переговорів в Абу-Дабі.

"Передусім гуманітарний трек був піднятий. Сторони обговорювали можливості обміну військовополонених 1000 на 1000, може 1200 на 1200 вийде. Це було би дуже позитивно. Я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити, але все буває. А друге питання – це гарантії безпеки. Обговорювали кілька форматів гарантій безпеки для України. І ми отримаємо також відповідь рускіх американцям. Вони отримають їх бачення цього питання", – сказав Зеленський.

Також, за його словами, піднімаються питання, які стосуються припинення вогню в енергетиці, на морі та у критичній інфраструктурі. "Ми домовились, що американська сторона буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті. Тому я розраховую, як мінімум, отримати відповідь ввечері в Дубліні", – відзначив президент.

За його словами, також обговорюється питання можливості трьохсторонньої зустрічі на рівні лідерів, де було б підняте територіальне питання.

Окремо Зеленський підкреслив важливість присутності європейців за столом переговорів.

"Я підкреслюю, що це дуже важливо. Що Європа повинна бути за столом. І також був сигнал (про це) від американської сторони. Ми завжди це підтримували. І дуже важливо, що зараз ми бачимо зміну… більш тепло відноситься американська сторона до цього", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна хоче, щоб наступного разу на перемовинах Європа була вже не на полях зустрічі, як в Абу-Дабі, а як рівноправний учасник.

Володимир Зеленський прибув до Ірландії у середу ввечері після візиту до Данії.